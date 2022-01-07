«Укрзалізниця» почала брати гроші за раніше повністю безкоштовну послугу

«Укрзалізниця» додала ще одну статтю витрат для своїх клієнтів. Платити доведеться за послугу, яка раніше входила у стандартний сервіс перевізника, а саме – друк квитка. Така «розкіш» тепер обходитиметься пасажирам у 12 гривень.





Інформацію про нововведення національного перевізника оприлюднив на своїй Facebook-сторінці журналіст Олександр Рудоманов. До свого посту у соціальні мережі він додав і фото роздрукованого проїзного документа.

Як виявилося, нове правило було впроваджене ще в середині грудня 2021 року. Роздрукувати свій електронний квиток можна буде в касі будь-якого залізничного вокзалу України. Вартість такої послуги дійсно складає 12 гривень. Причому в ціну паперової версії квитка закладена не лише ціна друку – 10 грн, а й ПДВ – 2 грн.

В самій «Укрзалізниці» інформацію також підтвердили. Однак ані на офіційному сайті перевізника, ані на його сторінках у соцмережах жодних даних про нову платну послугу немає. При цьому в правилах придбання квитків онлайн перевізник наголошує, що друкувати електронний квиток ані в касі, ані самостійно не потрібно.

Друк квитка зараз дійсно послуга не надто популярна. Адже більшість українців вже давно їздить за електронними проїзними документами. Такий квиток знаходиться в смартфоні подорожувальника, тож його неможливо загубити чи забути вдома. А для перевірки електронних проїзних документів кожен провідник «Укрзалізниці» має зчитувач QR-коду.

Таким чином паперовий квиток може знадобитися лише громадянам, що не мають смартфонів, а квиток купували наприклад з домашнього комп’ютера. Також послуга буде актуальною для українців, які подорожують у справах чи їдуть у відрядження, й мусять після подорожі пред’явити свій квиток роботодавцю.

Та навіть враховуючи низьку популярність послуги друку електронного квитка, про введення за неї окремої оплати «Укрзалізниці» варто було повідомити офіційно. Хіба ж до лиця головному перевізнику країни влаштовувати такі сюрпризи пасажирам.