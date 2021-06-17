ПриватБанк екстрено закриває відділення: працівники в паніці

Нещодавно на офіційному порталі представництва президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція від співробітників ПриватБанку. У документі громадяни наполегливо просять главу держави провести реорганізую керівного складу фінустанови.





Працівник банку, що власне ініціював створення петиції, Роман Наконечний звертається до президента із наступними вимогами:

звільнити керівництво й обрати нових представників до правління ПриватБанку та наглядової ради;

збільшити роль держави безпосередньо в управлінні банком;

організувати нараду для обговорення проблем у роботі та способів реалізації узгоджених рішень, в якій візьмуть участь представники Кабміну, президента, керівництва фінустанови та ініціативної групи зі співробітників.

До такого кроку колектив державного банку змусили незрозумілі дії керівництва. Наразі в установі проходить реорганізація, яку працівники вважають фіктивною. Та саме нею аргументує свою поведінку вище керівництво, закриваючи одне за одним низку регіональних філій.

Необхідні у цій ситуації консультації із місцевими профспілками правлінням банку ігноруються. До того ж адміністрація всіляко уникає підписання колективної угоди.

У своїй петиції співробітники, зокрема, вказують на корумпованих менеджерів вищої ланки, які своїми діями спричинили різке падіння якості обслуговування та довіри до державного банку. Згадується в документі й про висновки міжнародної компанії KPMG, що проводила внутрішній аудит банку, щодо взаємодії з охоронними підприємствами.

Обурюють працівників ПриватБанку й величезні суми, які йдуть на заробітну платню, премії та утримання керівництва. За їх словами, такі «космічні» суми можна порівняти навіть із бюджетом невеликого українського міста.

Петицію було зареєстровано на сайті президента 10 червня. Вже за перші п’ять днів за документ віддали свої голоси 460 громадян. Підтримати прохання колективу ПриватБанку можна буде ще протягом 87 днів. Адже для розгляду петиції президентом, вона повинна набрати понад 25 тис. голосів.