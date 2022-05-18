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Евро прекратил падение: курс валют на 19 мая

18.05.2022
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После резкого взлета в среду, в четверг, 19 мая, европейская валюта несколько просядет. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 30 гривен и 74 копеек. По сравнению с предыдущим днем она подешевела на 8 копеек.


Несколько упадет в цене и польский Злотый. 19 мая его цена составит 6 гривен и 62 копейки. Просядет в цене и румынский Лей, за него придется отдать 6 гривен и 21 копейку.

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Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду будет составлять 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 19 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,5208
AZN1Азербайджанский манат17,2341
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,7225
KRW100Она2,3099
HKD1Гонконгский доллар3,7273
DKK1Датская крона4,1317
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,7454
EGP1Египетский фунт1,5996
JPY10Йена2,2659
PLN1Злотый6,6213
INR10Индийская рупия3,7697
CAD1Канадский доллар22,7993
HRK1Куно4,0812
MXN1Мексиканское песо1,4703
MDL1Молдавский лей1,5365
ILS1Новый израильский шекель8,7245
NZD1Новозеландский доллар18,5827
NOK1Норвежская крона3,0121
ZAR1Ренд1,8391
RUB10Российский рубль4,5663
RON1Румынский лей6,2149
IDR1000Рупия1,9911
SGD1Сингапурский доллар21,0785
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,1625
KZT100Теньге6,7537
TRY1Турецкая лира1,8352
HUF100Форинт8,0304
GBP1Фунт стерлингов36,3302
CZK1Чешская крона1,2472
SEK1Шведская крона2,9366
CHF1Швейцарский франк29,3312
CNY1Юань Жэньминьби4,3371

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18.05.2022
1 хвилина на прочитання
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