Евро прекратил падение: курс валют на 19 мая

После резкого взлета в среду, в четверг, 19 мая, европейская валюта несколько просядет. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 30 гривен и 74 копеек. По сравнению с предыдущим днем она подешевела на 8 копеек.





Несколько упадет в цене и польский Злотый. 19 мая его цена составит 6 гривен и 62 копейки. Просядет в цене и румынский Лей, за него придется отдать 6 гривен и 21 копейку.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду будет составлять 29 гривен и 25 копеек.