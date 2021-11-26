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Є лише кілька годин, щоб добігти до банкомату: ПриватБанк блокує рахунки без пояснення причин

За що фінустанова має право припинити обслуговування клієнта.

26.11.2021
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ПриватБанк без причин та пояснень блокує картки громадян. Власникам карток доводиться похапцем знімати всі гроші, поки їх не заморозили. За що фінансова установа може припинити співпрацю з клієнтом та як вберегти свій рахунок від раптового блокування?


«Причина є, та називати її не будемо…»

Про один з випадків заморозки рахунків розповіла клієнтка державного ПриватБанку на профільному форумі Мінфіну.

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«Мені просто відмовили в обслуговуванні без жодних попереджень. З кредитки Привату зникли геть усі кошти і я зателефонувала у службу підтримки. Залишила свою заявку, а за два дні мені подзвонив працівник банку та «наказав» до сьогоднішнього вечора забрати гроші з усіх рахунків, поки їх не заблокували», – розповіла клієнтка.

Жінка вважає, що фінустанова грубо порушила її права, зазначені у договорі. Вона довгі роки користувалась послугами банку, а тепер втратила доступ до усіх своїх рахунків, в тому числі й картки ФОПа.

У відповідь на гнівний коментар колишньої клієнтки у державному банку відповіли, що перевірили дані про цей випадок і можуть з усією відповідальністю повідомити – причини для припинення обслуговування таки були. Однак назвати ці причини у Приваті відмовилися.

За що банк може заморозити картку?

Завдяки закону «Про протидію відмиванню доходів», що діє в Україні вже декілька років, норми фінансового моніторингу стали значно жорсткішими. Згідно з ними банки просто зобов’язані перевіряти шляхи надходження коштів на рахунки клієнтів та блокувати у випадку підозрілої активності.

Банк має право закрити картку клієнта, якщо:
  • є сумніви в тому, що клієнт використовує рахунок у власних цілях;
  • неможливо зверифікувати особу клієнта;
  • клієнта визнано ризикованим (не надав дані про свою професійну діяльність, джерело доходів тощо);
  • клієнт надав фінустанові неправдиву інформацію про себе.

Окрім того, вагомою причиною для заморозки рахунку може стати використання його в комерційних цілях. Для здійснення підприємницької діяльності необхідно щонайменше відкрити картку ФОПа. Якщо ж для отримання оплати за товари та послуги клієнт використовує особисту картку, це кваліфікується як ухиляння від сплати податків.

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26.11.2021
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