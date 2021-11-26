Є лише кілька годин, щоб добігти до банкомату: ПриватБанк блокує рахунки без пояснення причин

ПриватБанк без причин та пояснень блокує картки громадян. Власникам карток доводиться похапцем знімати всі гроші, поки їх не заморозили. За що фінансова установа може припинити співпрацю з клієнтом та як вберегти свій рахунок від раптового блокування?





«Причина є, та називати її не будемо…»

Про один з випадків заморозки рахунків розповіла клієнтка державного ПриватБанку на профільному форумі Мінфіну.

«Мені просто відмовили в обслуговуванні без жодних попереджень. З кредитки Привату зникли геть усі кошти і я зателефонувала у службу підтримки. Залишила свою заявку, а за два дні мені подзвонив працівник банку та «наказав» до сьогоднішнього вечора забрати гроші з усіх рахунків, поки їх не заблокували», – розповіла клієнтка.

Жінка вважає, що фінустанова грубо порушила її права, зазначені у договорі. Вона довгі роки користувалась послугами банку, а тепер втратила доступ до усіх своїх рахунків, в тому числі й картки ФОПа.

У відповідь на гнівний коментар колишньої клієнтки у державному банку відповіли, що перевірили дані про цей випадок і можуть з усією відповідальністю повідомити – причини для припинення обслуговування таки були. Однак назвати ці причини у Приваті відмовилися.

За що банк може заморозити картку?

Завдяки закону «Про протидію відмиванню доходів», що діє в Україні вже декілька років, норми фінансового моніторингу стали значно жорсткішими. Згідно з ними банки просто зобов’язані перевіряти шляхи надходження коштів на рахунки клієнтів та блокувати у випадку підозрілої активності.

Банк має право закрити картку клієнта, якщо:

є сумніви в тому, що клієнт використовує рахунок у власних цілях;

неможливо зверифікувати особу клієнта;

клієнта визнано ризикованим (не надав дані про свою професійну діяльність, джерело доходів тощо);

клієнт надав фінустанові неправдиву інформацію про себе.

Окрім того, вагомою причиною для заморозки рахунку може стати використання його в комерційних цілях. Для здійснення підприємницької діяльності необхідно щонайменше відкрити картку ФОПа. Якщо ж для отримання оплати за товари та послуги клієнт використовує особисту картку, це кваліфікується як ухиляння від сплати податків.