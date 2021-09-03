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Українцям розповіли про те, кому їсти гриби категорично заборонено

03.09.2021
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За словами Світлани Скибало, лікарки першої категорії, гастроентеролога, гриби слід вживати далеко не всім. Вона розповіла про те, кому не рекомендується вживати будь-які різновиди грибів. Насамперед це діти до 12 років та вагітні або жінки, які годують груддю. Також цей продукт протипоказаний людям з деякими захворюваннями ШКТ.


Лікарка також порадила без жалю викидати такі гриби, які вам невідомі або викликають сумніви в тому, що вони дійсно їстівні. Варити гриби варто щонайменше тричі, змінюючи воду кожного разу. Все це допоможе уникнути отруєння. А при ознаках інтоксикації слід негайно промити шлунок, вжити активоване вугілля і звернутися до медиків.

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03.09.2021
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