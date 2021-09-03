Українцям розповіли про те, кому їсти гриби категорично заборонено
За словами Світлани Скибало, лікарки першої категорії, гастроентеролога, гриби слід вживати далеко не всім. Вона розповіла про те, кому не рекомендується вживати будь-які різновиди грибів. Насамперед це діти до 12 років та вагітні або жінки, які годують груддю. Також цей продукт протипоказаний людям з деякими захворюваннями ШКТ.
Лікарка також порадила без жалю викидати такі гриби, які вам невідомі або викликають сумніви в тому, що вони дійсно їстівні. Варити гриби варто щонайменше тричі, змінюючи воду кожного разу. Все це допоможе уникнути отруєння. А при ознаках інтоксикації слід негайно промити шлунок, вжити активоване вугілля і звернутися до медиків.
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