Индексация не для всех: кто из пенсионеров в марте останется без надбавки

В марте в Украине традиционно пройдет индексация пенсий. В этот раз выплаты вырастут у 10,5 млн. пенсионеров. Но как оказалось некоторым пожилым украинцам своей надбавки придется ждать еще несколько месяцев. Кого и почему не коснется мартовская индексация?

Согласно появившейся на официальном сайте Минсоцполитики информации, без обещанной надбавки в этом месяце останутся сразу несколько категорий пенсионеров. В частности, не коснется мартовская индексация работающих пенсионеров. Им выплаты тоже пересчитают, но чуть позже. В Министерстве соцполитики утверждают, что на повышение пенсий такие украинцы могут рассчитывать уже с апреля.

Еще одной категории граждан надбавки придется ждать аж до июля. Речь идет о бывших ученых, госслужащих и работниках местных органов управления. Таких пенсионеров в Украине насчитывается 22,7 тысячи человек.

При этом у всех остальных украинских пенсионеров доходы в результате индексации вырастут на 19,7%. Но следует помнить, что индексации подлежит только расчетная или «чистая» пенсия, то есть сумма выплат, не включающая надбавки за возраст или стаж.

Если говорить о конкретной сумме, на которую повысят пенсии украинцев, то для каждого она будет рассчитана индивидуально. При этом максимальный размер надбавки составит 1500 грн. Даже если у украинца высокая пенсия и по формуле индексации он должен получить более высокую надбавку, больше 1500 грн ему не «светит».

В то же время самую маленькую доплату во время индексации получат пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с 2020 по 2022 год. Вместо индексации им назначат фиксированную надбавку в сумме 100 грн. Дело в том, что так называемым «молодым» пенсионерам сумму выплат рассчитывали основываясь на значительно большей средней зарплате, чем гражданам, вышедшим на заслуженный отдых до 2020 года. Так что они и без индексации получают сравнительно высокую пенсию.