Перекази рідним теж враховують у ліміт. Скільки можна переказувати на карту без підтвердження доходів

Переказ грошей близькій людині не створює автоматичного винятку з банківських обмежень. Якщо для відправника встановлений місячний ліміт, допомога родичам також може до нього зараховуватися. Для клієнтів без підтверджених доходів базові обмеження за міжбанківським меморандумом становлять 50 або 100 тисяч гривень на місяць.

Йдеться про загальну суму відповідних вихідних переказів, а не про окремий ліміт для кожного отримувача. Тобто перекази батькам, дітям та іншим людям можуть разом вичерпати доступну суму.

Від чого залежить ліміт

Для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику без документально підтверджених доходів передбачене обмеження до 100 тисяч гривень на місяць. Для високоризикових клієнтів — до 50 тисяч. Такий підхід описаний у роз’ясненні системи Безоплатної правничої допомоги.

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Обмеження охоплюють перекази з картки на картку та відповідні операції за реквізитами IBAN. Тому сама зміна способу відправлення грошей не означає, що платіж не врахують у ліміті.

Перекази між власними рахунками в межах одного банку не підпадають під ці стандартні обмеження. Але рахунок чоловіка, дружини чи іншого родича — це рахунок іншої людини.

Ці правила не є новою загальною забороною, запровадженою в жовтні. Окреме регуляторне обмеження НБУ у 150 тисяч гривень на місяць припинило діяти з 1 квітня 2025 року. Натомість банки застосовують власні процедури контролю та домовленості в межах меморандуму.

Як переказати більше

Якщо доступної суми недостатньо, можна звернутися до банку з документами про походження коштів. Це можуть бути довідка про зарплату, податкова декларація, договір продажу майна або документи про отримання спадщини. Перелік залежить від джерела грошей і вимог конкретної установи.

Наприклад, ПриватБанк пояснює, що після підтвердження доходу ліміт може бути збільшений відповідно до його розміру. Отже, наявність офіційних надходжень не варто трактувати як автоматичний дозвіл на будь-які суми без перевірок.

Вичерпання ліміту саме по собі не означає штрафу чи автоматичного блокування всієї картки. Однак наступний переказ можуть відхилити. Окремо банк може запитати пояснення та документи в межах фінансового моніторингу.

Тому перед великою допомогою родичам варто перевірити доступний залишок ліміту в застосунку або підтримці банку. Якщо його недостатньо, питання збільшення суми краще вирішити до відправлення грошей.