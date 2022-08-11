У «Дію» додали нову функцію, яка значно спростить життя українцям

У «Дія» з’явилася нова послуга, яка значно полегшить життя українцям. Тепер за допомогою порталу держпослуг можна отримати довідку про доходи. Процедура є вкрай простою і займе лише кілька хвилин.





Довідка про доходи є одним із найбільш затребуваних серед українців документів. Вона необхідна для оформлення субсидії на комунальні послуги, кредиту чи отримання віз до деяких країн.

Раніше щоб замовити довідку про доходи українцям доводилося особисто звертатися до податкової, подавати заявку, а потім ще й досить довго чекати на оформлення документу. Однак завдяки «Дія» цю довідку тепер можна отримати лише в кілька кліків, навіть не встаючи з дивану. У прес-службі державного порталу розповіли, як скористатися новою послугою.

Щоб отримати довідку про доходи через «Дія», необхідно:

Авторизуватися на сайті «Дія».

Перейти до розділу «Довідка про доходи».

Обрати період часу, за який ви бажаєте отримати інформацію.

Натиснути на кнопку «Готово».

Після виконання всіх вищезазначених кроків, запит на отримання довідки буде надіслано. Її статус можна в будь-який момент перевірити на порталі «Дія».

Коли довідка буде вже готова, заявника повідомлять про це електронною поштою, яку він вказав під-час реєстрації на сайті. Після цього довідку можна буде завантажити на свій телефон чи комп’ютер в особистому кабінеті на порталі «Дія». А точніше – в розділі «Документи».

Інформацію для оформлення довідки про доходи портал державних послуг «Дія» отримує із Державного реєстру фізосіб про виплачені доходи та стягнені з них податки. Замовити таку довідку може кожен громадянин України, якому вже виповнилося 18 років.

Нагадаємо, що віднедавна на порталі «Дія» можна замовити також витяги з деяких документів та свідоцтва. Зокрема українці можуть зробити запит на отримання витягу з документу про реєстрацію шлюбу чи його розірвання, отримати свідоцтво про народження тощо.