Переводы родственникам также учитываются в лимите. Сколько можно переводить на карту без подтверждения доходов

Перевод денег близкому человеку не является автоматическим исключением из банковских ограничений. Если для отправителя установлен месячный лимит, помощь родственникам также может учитываться в рамках этого лимита. Для клиентов без подтвержденных доходов базовые ограничения в соответствии с межбанковским меморандумом составляют 50 или 100 тысяч гривен в месяц.

Речь идет об общей сумме соответствующих исходящих переводов, а не об отдельном лимите для каждого получателя. То есть переводы родителям, детям и другим людям могут в совокупности исчерпать доступную сумму.

От чего зависит лимит

Для клиентов с низким или средним уровнем риска, не имеющих документально подтвержденных доходов, предусмотрено ограничение до 100 тысяч гривен в месяц. Для клиентов с высоким уровнем риска — до 50 тысяч. Такой подход описан в разъяснении системы бесплатной юридической помощи.

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Ограничения распространяются на переводы с карты на карту и соответствующие операции по реквизитам IBAN. Поэтому само по себе изменение способа отправки денег не означает, что платеж не будет учтен в лимите.

Переводы между собственными счетами в пределах одного банка не подпадают под эти стандартные ограничения. Однако счет мужа, жены или другого родственника — это счет другого человека.

Эти правила не являются новым общим запретом, введенным в октябре. Отдельное регуляторное ограничение НБУ в размере 150 тысяч гривен в месяц утратило силу с 1 апреля 2025 года. Вместо этого банки применяют собственные процедуры контроля и договоренности в рамках меморандума.

Как перевести больше

Если имеющейся суммы недостаточно, можно обратиться в банк с документами, подтверждающими происхождение средств. Это могут быть справка о заработной плате, налоговая декларация, договор купли-продажи имущества или документы о получении наследства. Перечень зависит от источника средств и требований конкретного учреждения.

Например, «ПриватБанк» поясняет, что после подтверждения дохода лимит может быть увеличен в соответствии с его размером. Таким образом, наличие официальных поступлений не следует рассматривать как автоматическое разрешение на любые суммы без проверок.

Превышение лимита само по себе не влечет за собой штраф или автоматическую блокировку всей карты. Однако следующий перевод может быть отклонен. Кроме того, банк может запросить объяснения и документы в рамках финансового мониторинга.

Поэтому перед тем, как оказать значительную финансовую помощь родственникам, стоит проверить доступный остаток лимита в приложении или в службе поддержки банка. Если его недостаточно, вопрос об увеличении суммы лучше решить до отправки денег.