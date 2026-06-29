100 тыс. грн в сутки: в Украине сохраняют лимит на снятие средств со счета

В Украине с 1 июля будут по-прежнему действовать ограничения на снятие наличных с банковских счетов. Базовый суточный лимит остается на уровне 100 тыс. грн со счета клиента.

Данное ограничение действует в соответствии с правилами Национального банка, введенными на период военного положения. Лимит не распространяется на выплату заработной платы и социальные выплаты, для которых предусмотрены отдельные условия.

В то же время украинцам следует учитывать, что на практике получить всю сумму через банкомат может быть сложно. Помимо общего лимита НБУ, банки могут устанавливать собственные ограничения на снятие наличных. Они зависят от типа карты, тарифного пакета, конкретного банкомата, наличия купюр и внутренних правил финансового учреждения.

По этой причине в одном банке клиент может снять большую сумму, а в другом — лишь часть средств за одну операцию или за сутки. Такие ограничения не отменяют общий лимит НБУ, но могут влиять на реальную доступность наличных.

Если нужно получить крупную сумму, лучше обращаться непосредственно в кассу банка. Во многих случаях наличные деньги нужно заказывать заранее, особенно если речь идет о десятках тысяч гривен.

Украинцам также рекомендуется уточнять актуальные лимиты в своём банке перед снятием средств, поскольку условия могут различаться в зависимости от карты и канала получения наличных.