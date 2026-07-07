Высота имеет значение: украинцев будут наказывать за несоответствующий размер ограждения

Требования к высоте ограждений для частных домовладений определены государственными строительными нормами, в частности ДБН по планированию и застройке территорий и ДБН по благоустройству территорий. Согласно действующим нормам ДБН, высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метра. Если же ограждение стоит со стороны улицы — допускается высота до 2,5 метра. Органы местного самоуправления при этом могут утверждать дополнительные правила застройки, действующие в конкретной общине, поэтому перед началом строительства следует проверить не только государственные нормы, но и местные.

Более высокие показатели допускаются лишь в исключительных случаях — например, 3–4 метра для химических предприятий или 2,5–3 метра вокруг военных объектов. Для обычных частных домовладений никаких исключений не предусмотрено.

Что будет, если забор не соответствует нормам

Законодательство не предусматривает отдельной процедуры, которая позволяла бы узаконить забор, высота которого превышает установленные нормы. Если ограждение мешает соседям, это считается нарушением правил добрососедства, и соседи имеют полное право обратиться в суд, который может обязать владельца демонтировать конструкцию или привести её высоту в соответствие с установленными требованиями.

Помимо судебного разбирательства, владельца могут привлечь и к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Согласно статье 152 КоАП, штрафы составляют от 340 до 1360 грн для граждан и от 850 до 1700 грн для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Решение о взыскании таких штрафов принимают административные комиссии при исполнительных органах местных советов, а штрафовать могут повторно — до тех пор, пока нарушение не будет устранено.

Важный нюанс касается не только высоты, но и «глухих» конструкций: если забор сплошной и его высота превышает 0,75 метра, а письменного согласия соседа на его установку нет, это может считаться нарушением норм инсоляции — то есть доступа солнечного света к соседнему участку.