Висота має значення: українців каратимуть за невідповідний розмір огорожі

Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема ДБН щодо планування і забудови територій та ДБН з благоустрою територій. Згідно з чинними нормами ДБН, висота паркану між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри. Якщо ж огорожа стоїть із боку вулиці — допускається до 2,5 метра. Органи місцевого самоврядування при цьому можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють у конкретній громаді, тож перед будівництвом варто перевірити не лише державні норми, а й місцеві.

Більша висота допускається лише у виняткових випадках — наприклад, 3–4 метри для хімічних підприємств або 2,5–3 метри навколо військових об’єктів. Для звичайних приватних домоволодінь жодних винятків не передбачено.

Що буде, якщо паркан порушує норми

Окремої процедури, яка дозволяла б узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, законодавство не передбачає. Якщо огорожа заважає сусідам, це вважається порушенням правил добросусідства, і сусіди мають повне право звернутися до суду — який може зобов’язати власника демонтувати конструкцію або привести її висоту до встановлених вимог.

Окрім судового спору, власника можуть притягнути й до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою. Згідно зі статтею 152 КУпАП, штрафи становлять від 340 до 1360 грн для громадян та від 850 до 1700 грн для посадових осіб і ФОП. Рішення про стягнення таких штрафів ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад, а штрафувати можуть повторно — доки порушення не буде усунуто.

Важливий нюанс стосується не лише висоти, а й “глухих” конструкцій: якщо паркан суцільний і заввишки понад 0,75 метра, а письмової згоди сусіда на його встановлення немає, це може вважатися порушенням норм інсоляції — тобто доступу сонячного світла до сусідньої ділянки.