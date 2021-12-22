Чорний тиждень: названо знаки зодіаку, яким цей тиждень принесе неприємності

Поточний тиждень стане вдалим далеко не для усіх. Представникам кількох знаків зодіаку доведеться добряче похвилюватися. Для кого ж цей передсвятковий період виявиться справжнім бігом із перешкодами? Астрологи розкрили таємницю.





Рак

Представникам цього знаку варто бути насторожі. Аж до 26 грудня ви будете справжньою мішенню для аферистів. Обдурити вас та виманити гроші стане надлегким завданням. Чи то через втому, чи з неуважності, та ви надзвичайно легко будете піддаватися на будь-які маніпуляції. Астрологи радять наївним Ракам берегти перш за все свій гаманець. Якщо великих покупок ніяк не уникнути, будьте вкрай уважні та обов’язково візьміть із собою в магазин надійну людину. Адже не виключено, що вас спробують обрахувати.

Терези

Терези цього тижня будуть схильні до палких суперечок. Роздратувати вас стане зовсім не складно. Помилки колег, погана поведінка дитини, чи навіть не прибрана зі столу чашка – усе доводитиме до сказу. Однак вам доведеться взяти себе в руки і не випускати емоцій на волю. Конфлікт, який спричинить одне зауваження, зроблене в такому нестабільному емоційному стані, може затягнутися на місяці. А зцілити стосунки зазвичай набагато складніше, ніж їх зіпсувати. Тож краще виявити лояльність до оточуючих й не озвучувати кричні коментарі, що крутяться у вас на язику. За таку стриманість ви собі ще подякуєте.

Скорпіон

Для Скорпіонів питання фінансів дуже важливе. Однак найближчими днями ви ризикуєте втратити велику частку старанно зароблених грошей. А винна у всьому неуважність. Вам запропонують вкластися у вигідний проект, або придбати дорогу річ, про яку ви давно мріяли. Не зважаючи на величезну спокусу сказати «Так!», краще все ж відмовитися. Бо ж вийти з цієї оборудки без втрат у вас точно не вийде.