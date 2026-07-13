150 грн ежемесячно за «забытую» карту: «Ощадбанк» обновил тарифы

Комиссия не распространяется на всех клиентов банка. Речь идет только о неактивных карточных счетах, по которым в течение длительного времени не проводилось никаких финансовых операций.

Клиентам «Ощадбанка» следует проверить старые карты и счета, которыми они давно не пользуются. Банк пересмотрел комиссию за обслуживание неактивных счетов, а изменения в тарифах вступают в силу с 1 августа 2026 года. Об этом говорится в официальном сообщении Ощадбанка.

Речь идет не об обычной комиссии для всех держателей карт. Комиссия взимается с карточного счета, который банк считает неактивным. В тарифах «Ощадбанка» для карт физических лиц такая услуга указана как «обслуживание неактивного карточного счета», а размер комиссии составляет 150 грн в месяц.

Когда счет становится неактивным

Неактивным считается счет, по которому в течение длительного времени отсутствует движение средств. В договоре о комплексном банковском обслуживании «Ощадбанка» указано, что речь идет о счете клиента, по которому в течение 12 месяцев и более не было ни одного зачисления или списания средств.

Проще говоря, риск списания возникает, если в течение года по карте не было:

пополнений;

переводов;

оплаты в магазинах;

онлайн-платежей;

снятие наличных;

других обычных операций.

То есть проблема может касаться, прежде всего, старых карт, которые человек когда-то открыл, но затем перестал использовать и не закрыл счет официально.

Как избежать списаний

Чтобы не платить комиссию за неактивный счет, стоит проверить, остались ли у вас старые карты «Ощадбанка». Если счет нужен, достаточно периодически пользоваться им: пополнить карту, произвести оплату или перевод.

Если карта больше не нужна, лучше не просто заблокировать её в приложении, а закрыть счёт. Для этого обычно нужно обратиться в отделение банка и подать соответствующее заявление.

Важный нюанс: блокировка карты и закрытие счета — это разные вещи. Заблокированная карта может больше не работать для оплат, но сам счет при этом может оставаться открытым. Именно поэтому старые банковские счета лучше не оставлять «про запас», если вы ими больше не пользуетесь.

Итак, 150 грн ежемесячно — это не массовое списание со счетов всех клиентов «Ощадбанка», а тариф для неактивных карточных счетов. Чтобы избежать неприятного сюрприза, стоит проверить старые карты и либо совершить по ним операцию, либо закрыть ненужный счет.