Солнечная активность 4 июля: Украину накрыла магнитная буря уровня G3

Сегодня, 4 июля, на Земле наблюдается повышенная геомагнитная активность. По данным украинского сервиса «Магнитка», который отслеживает космическую погоду в режиме реального времени, в настоящее время продолжается геомагнитная буря уровня G3.

Максимальный Kp-индекс сегодня составляет 6,0. Это уже не слабое возмущение, а сильная буря, которая может ощущаться метеочувствительными людьми. В такие периоды люди чаще жалуются на усталость, головную боль, снижение концентрации внимания, проблемы со сном или колебания артериального давления.

Каким будет прогноз на день

Наиболее высокие показатели геомагнитной активности сервис зафиксировал в ночные и утренние часы. По прогнозу «Магнитки», в дальнейшем ситуация должна постепенно стабилизироваться:

03:00 — Kp 6,0;

06:00 — Kp 4,7;

09:00 — Kp 4,3;

12:00 — Kp 4,3;

15:00 — Kp 3,7;

18:00 — Kp 3,7;

21:00 — Kp 3,3;

00:00 — Kp 2.3.

То есть основной пик бури приходится на первую половину суток. Вечером магнитосфера должна перейти в более спокойное состояние, хотя метеочувствительным людям не стоит полностью игнорировать влияние космической погоды.

Что советуют в такие дни

Во время сильных магнитных бурь следует уменьшить излишнюю нагрузку, пить достаточно воды, не переутомляться и следить за давлением, если у вас есть склонность к его колебаниям. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями сна или хронической усталостью.

В то же время магнитная буря не означает, что самочувствие обязательно ухудшится у всех. Реакция организма индивидуальна, поэтому главное — ориентироваться на собственное самочувствие и не игнорировать тревожные симптомы.