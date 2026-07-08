В Украине перенесли важную выплату: деньги поступят в августе двумя платежами

В Украине изменили график выплат по программе «Национальный кэшбэк». Средства, накопленные украинцами за май и июнь, поступят не в июле, а в августе.

Речь идет о выплатах в рамках государственной программы, по которой покупатели получают кэшбэк за приобретение товаров украинского производства. Как пояснила пресс-служба «Дии», деньги за два месяца будут выплачиваться отдельно — двумя платежами.

Сначала пользователям должны начислить кэшбэк за май. После завершения этих выплат будет сформирован отдельный реестр за июнь, и тогда украинцы получат второй платеж.

Сколько можно получить

Максимальная сумма кэшбэка по программе составляет 3000 грн в месяц. То есть, если участник программы накопил максимальную сумму и в мае, и в июне, в августе он может получить до 6000 грн.

Однако эти деньги поступят не одним переводом, а двумя отдельными выплатами. Точные даты поступления средств за май и июнь пока не объявлены.

Проверить статус начисления можно в приложении «Дия». Там должна отображаться информация о сформированном кэшбэке и карте, на которую ожидается выплата.

Что будет с ранее выделенными средствами

Отдельно украинцам напоминают о кэшбэке, который был начислен ранее. Выплаты за апрель уже начали поступать в июле, но эти средства необходимо использовать до 31 июля.

Если деньги не будут потрачены до конца месяца, они вернутся в государственный бюджет.

В отношении кэшбэка за май, июнь и последующие месяцы будет действовать другое правило. Эти средства можно будет использовать до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Таким образом, главное изменение касается именно графика выплат: деньги за май и июнь украинцы получат в августе, причем двумя отдельными платежами.