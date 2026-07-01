В июле газ подешевел для части украинцев: кто будет платить меньше

В июле часть украинских потребителей будет платить за газ меньше, чем в предыдущем месяце. Речь идет не обо всех бытовых клиентах, а преимущественно об абонентах отдельных поставщиков, которые пользуются месячными тарифами.

Для большинства украинцев цена на газ останется прежней. Клиенты «Нафтогаза», который обслуживает около 98% бытовых потребителей, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр по тарифу «Фиксированный». Действие этого тарифа продлено до 30 апреля 2027 года.

На рынке также работают другие поставщики. Их годовые тарифы в июле в основном остаются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время у нескольких компаний есть месячные предложения, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Именно для таких потребителей в июле было зафиксировано снижение цены. Например, у поставщиков с месячными тарифами стоимость газа может быть ниже, чем в июне. Однако такие предложения касаются значительно меньшего числа клиентов, чем тариф «Фиксированный» от «Нафтогаза».

Если сравнивать с маем, то цены снизились у следующих поставщиков:

в ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» ТМ «СветГаз» — было 28,49 грн за кубометр, а стало 27,99 грн (минус 50 копеек),

В ООО «Львовэнергосбыт» в июле стоимость составляет 27,40 грн, а раньше была 28 грн (на 60 копеек дешевле).

Важно также не путать цену газа с платой за его доставку. Это отдельный платеж, который зависит от оператора газораспределительной сети и объема потребления за предыдущий газовой год.

Таким образом, массового снижения тарифов на газ в июле не будет. Для большинства домохозяйств цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр, а более дешевый газ получат лишь отдельные категории потребителей, пользующиеся месячными тарифами других поставщиков.