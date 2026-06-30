Украинским мужчинам обещают убежище даже несмотря на позицию ЕС

Венгрия не поддерживает предложение Еврокомиссии об ограничении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в парламенте, что даже в случае одобрения новых правил на уровне ЕС Будапешт сможет предоставлять убежище тем, кто прибывает в страну, чтобы избежать призыва.

Речь идет о предложении Европейской комиссии о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время в документе ЕК предусмотрено, что вновь прибывшим гражданам Украины, которые не могут подтвердить право на выезд из Украины в связи с военными обязанностями, временная защита «как правило» не будет предоставляться.

По словам Мадяра, позиция Венгрии уже озвучивалась на заседании Совета ЕС по внутренним делам: Будапешт не поддерживает такой подход. Премьер также заявил, что окончательное решение ЕС не лишит Венгрию возможности самостоятельно предоставлять статус беженца людям, которые приезжают в страну, спасаясь от войны или мобилизации.

Важно, что и само предложение Еврокомиссии не отменяет право человека обратиться за международной защитой. В документе прямо указано, что право лиц, прибывающих из Украины, просить убежища в ЕС остается в силе, хотя отказ от службы сам по себе не считается автоматическим основанием для предоставления такого статуса.

Итак, речь идет не о уже действующем решении, а об изменении правил на будущее. Если предложение будет принято, оно коснется в первую очередь новых заявителей, а не украинцев, которые уже имеют временную защиту в странах ЕС.