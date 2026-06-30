Українським чоловікам обіцяють притулок навіть попри позицію ЄС

Угорщина не підтримує пропозицію Єврокомісії обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив у парламенті, що навіть у разі схвалення нових правил на рівні ЄС Будапешт зможе надавати притулок тим, хто прибуває до країни, щоб уникнути призову.

Йдеться про пропозицію Європейської комісії щодо продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас у документі ЄК передбачено, що новоприбулим громадянам України, які не можуть підтвердити право на виїзд з України відповідно до військових обов’язків, тимчасовий захист «як правило» не надаватиметься.

За словами Мадяра, позицію Угорщини вже озвучували на рівні Ради ЄС з внутрішніх справ: Будапешт не підтримує такий підхід. Прем’єр також заявив, що остаточне рішення ЄС не позбавить Угорщину можливості самостійно надавати статус біженця людям, які приїжджають до країни, рятуючись від війни або мобілізації.

Важливо, що й сама пропозиція Єврокомісії не скасовує права людини звернутися по міжнародний захист. У документі прямо зазначено, що право осіб, які прибувають з України, просити притулку в ЄС залишається чинним, хоча відмова від служби сама по собі не вважається автоматичною підставою для такого статусу.

Отже, мова не про вже чинне рішення, а про зміну правил на майбутнє. Якщо пропозицію ухвалять, вона стосуватиметься передусім нових заявників, а не українців, які вже мають тимчасовий захист у країнах ЄС.