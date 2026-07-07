Днём дешевле, вечером дороже: в Верховной Раде предлагают новый подход к стоимости электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус выступил с инициативой обновить коэффициенты трехзонных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответствующее предложение он уже направил правительству.

По словам народного депутата, действующие коэффициенты не пересматривались с 1999 года и уже давно не соответствуют реальной ситуации в энергосистеме страны. Основная идея — с помощью экономических стимулов перераспределить потребление электроэнергии между часами дефицита и периодами её избытка. Простые призывы к населению изменить график использования бытовой техники, по мнению Геруса, не дают эффекта: по его словам, такая практика «либо не работает, либо работает очень слабо».

Депутат предлагает учесть активное развитие солнечной энергетики в Украине. В дневное время, когда энергосистема получает избыток «солнечной» электроэнергии, он предлагает ввести понижающий коэффициент на уровне 0,4 — это означало бы скидку к тарифу в 60%. В свою очередь, в вечерние часы, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает, могли бы действовать повышающие коэффициенты, которые будут стимулировать потребителей переносить активное использование электроприборов с вечернего пика на дневной период профицита.

Что предлагает «Герус»:

Дневные «солнечные» часы — понижающий коэффициент 0,4 (вместо действующего 1,0 в полупиковой зоне) → тариф снизится до тех же 1,73 грн/кВт·ч , что и ночью.

, что и ночью. Вечерний пик — повышающий коэффициент (конкретное значение пока не указано).

Пример для семьи, потребляющей 300 кВт·ч в месяц (условное распределение: 150 кВт·ч днём, 100 кВт·ч вечером в пиковое время, 50 кВт·ч ночью):

Согласно действующим тарифам:

День (полупик): 150 × 4,32 = 648 грн

Вечер (пик): 100 × 6,48 = 648 грн

Ночь: 50 × 1,73 = 86,5 грн

Итого: ≈1382,5 грн

По предложению Геруса (день — коэффициент 0,4):

День: 150 × 1,73 = 259,5 грн

Вечер (пик, действующий коэффициент в качестве примера): 100 × 6,48 = 648 грн

Ночь: 50 × 1,73 = 86,5 грн

Итого: ≈994 грн

То есть только за счет снижения тарифов в дневное время счет мог бы сократиться почти на 390 грн в месяц (–28 %) для семьи, которая активно потребляет электроэнергию днём — например, заряжает электромобиль, работает с электроинструментом или включает стиральную машину в обед. Если же вечерний коэффициент действительно повысят, экономия днём будет частично компенсироваться удорожанием вечернего потребления — именно это и должно стимулировать людей переносить нагрузку с вечера на день.

В то же время эта идея вызвала неоднозначную реакцию в сети: часть комментаторов отметила, что доля трёхзонных тарифов среди бытовых потребителей остаётся незначительной, поэтому даже пересмотр коэффициентов вряд ли существенно повлияет на общую структуру потребления электроэнергии в стране.