Украинцы могут вернуть деньги за обучение: если вы уплатили НДФЛ — у вас есть право на выплату

Украинцы, которые официально работают и уплачивают НДФЛ, имеют право вернуть часть расходов на обучение детей, себя или других близких родственников благодаря налоговой льготе. Льгота распространяется на обучение в отечественных учреждениях дошкольного, школьного, профессионально-технического и высшего образования. Воспользоваться ею могут как сами студенты, имеющие официальный доход, так и их родители, супруг или супруга.

В настоящее время проходит кампания по подаче деклараций о расходах, понесенных в 2025 году — декларацию об имущественном положении и доходах необходимо подать до 31 декабря 2026 года включительно. К ней прилагаются копия договора с учебным заведением, копии квитанций или платежных поручений об оплате обучения, справка о заработной плате с указанием суммы удержанного НДФЛ, а если за обучение платили не сами студенты, а родители или супруги — документы, подтверждающие семейную связь (свидетельство о рождении ребенка или о браке).

Какую сумму можно вернуть

Размер скидки зависит от суммы уплаченного за год НДФЛ и стоимости обучения — вернуть можно не более той суммы, которая фактически была удержана из зарплаты за год. Например, если годовая зарплата составляет 237,5 тыс. грн, а за обучение ребенка уплатили 19,8 тыс. грн, разница между налогом, рассчитанным с полной суммы дохода, и налогом, рассчитанным уже без вычета расходов на обучение, и составит сумму к возврату.

Подать декларацию можно лично в налоговую инспекцию по месту регистрации, по почте с уведомлением о вручении или онлайн — через приложение «Моя налоговая» или электронный кабинет налогоплательщика. После проверки документов налоговая инспекция возвращает средства на указанный банковский счет.