Українці можуть повернути гроші за навчання: сплатили ПДФО — маєте право на виплату

Українці, які офіційно працюють і сплачують ПДФО, мають право повернути частину витрат на навчання дітей, себе самих чи інших близьких родичів завдяки податковій знижці. Пільга поширюється на навчання у вітчизняних закладах дошкільної, шкільної, професійно-технічної та вищої освіти. Скористатися нею можуть як самі студенти з офіційним заробітком, так і їхні батьки, чоловік чи дружина.

Зараз триває деклараційна кампанія за витрати, понесені у 2025 році, — подати декларацію про майновий стан і доходи потрібно до 31 грудня 2026 року включно. До неї додають копію договору з навчальним закладом, копії квитанцій чи платіжних доручень про оплату за навчання, довідку про заробітну плату з сумою утриманого ПДФО, а якщо за навчання платили не самі студенти, а батьки чи подружжя — документи, що підтверджують родинний зв’язок (свідоцтво про народження дитини або про шлюб).

Скільки можна повернути

Розмір знижки залежить від суми сплаченого за рік ПДФО та вартості навчання — повернути можна не більше того, що фактично утримали з зарплати за рік. Наприклад, якщо річна зарплата становить 237,5 тис. грн, а за навчання дитини сплатили 19,8 тис. грн, різниця між податком, розрахованим із повної суми доходу, і податком, розрахованим уже без вирахування витрат на навчання, і становитиме суму до повернення.

Подати декларацію можна особисто до податкової за місцем реєстрації, поштою з повідомленням про вручення або онлайн — через застосунок “Моя податкова” чи електронний кабінет платника податків. Після перевірки документів податкова повертає кошти на вказаний банківський рахунок.