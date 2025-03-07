15-го та 28-го: українцям виплачуватимуть допомогу у два етапи до серпня

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні, які вже отримують державну допомогу, продовжать її отримувати протягом наступних шести місяців, до серпня 2025 року включно. Виплати були автоматично продовжені з 1 березня.

Перепризначення виплат відбулося без необхідності звернення до ЦНАПів чи органів соціального захисту. Однак, ВПО повинні відповідати певним критеріям, щоб мати право на допомогу. Гроші надаються лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах і має важке фінансове становище.

Основним критерієм є дохід сім’ї. Виплати надаються сім’ям, де дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9444 гривень. Також допомогу отримують пенсіонери-переселенці, діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, особи з інвалідністю I та II групи, прийомні батьки та батьки-вихователі.

Сума допомоги залишається незмінною: 2000 гривень на місяць для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Виплати нараховуються на рахунок у два етапи: 15 та 28 числа кожного місяця. Ці кошти можна використовувати на будь-які потреби.