От мобилизации собираются освободить еще одну категорию украинцев: о ком речь

В Украинском парламенте на днях был зарегистрирован новый документ, призванный изменить закон о мобилизации. Если точнее, то этот проект расширит перечень лиц, освобожденных от призыва на службу в рядах Вооруженных сил Украины.





В документе говорится о запрете мобилизации граждан, у которых хотя бы один из родственников уже погиб или пропал без вести во время боевых действий в Украине. Причем речь в законе идет о достаточно широком круге родственников, включая дедушек и бабушек, а также сводных братьев и сестер.

Как отметила одна из авторов документа, народный депутат Марьяна Безуглая, сейчас все чаще случается, когда на военную службу призывают отца вместе с его сыном, или даже несколькими сыновьями. Все потому, что соответствующие законы в Украине еще не успели адаптировать к новым реалиям полномасштабной войны. В настоящее время они касаются только АТО. Поэтому самое время внести необходимые изменения.

Напомним, что в Украине под призыв во время всеобщей мобилизации не подпадает еще несколько категорий лиц призывного возраста. В основном это работники критической инфраструктуры, то есть незаменимые специалисты, чьи услуги сейчас крайне необходимы для нормального функционирования экономики, сельского хозяйства, коммунальной отрасли и т. д. Речь идет прежде всего о:

водителях поездов и общественного транспорта;

работниках аграрного сектора, участвующих в посевной;

врачей;

коммунальных работников;

пекарей.

На таких работников распространяется так называемая бронь, которая временно освобождает их от призыва даже во время общей мобилизации. Их бронированием занимаются непосредственно руководители предприятий, на которых они работают.

Не подлежат мобилизации в Украине и женщины. Их не могут принудить взять в руки оружие и защищать страну в рядах ВСУ. Однако каждая женщина или девушка призывного возраста может добровольно вступить в армию, если есть такое желание. Хотя для этого ей еще предстоит успешно пройти военно-врачебную комиссию.