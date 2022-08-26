Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 4 сентября

Эксперты подготовил очередной прогноз на неделю с 29 августа по 4 сентября мая. Они рассказали о томи, у кого в ближайшие дни появится возможность проявить себя, а кому лучше отложить старт новых проектов до более благоприятных времен.





Овен

Турисаз, лагуз и ингуз открывают для вас отличные возможности в самых разных сферах. В это время можно совершить важные дела, и наладить личные отношения. Если вы планировали какое-либо изменения, то они пойдут вам на пользу. В это время вы можете использовать как мягкие пути решения вопросов, так и более твердые. Любые принесут успех.

Телец

Хагалаз, гебо и перевернутая кено говорят о том, что вы можете совершить ошибку, пытаясь понять окружающих. Вы можете недостаточным образом осознать те перспективы, которые открываются перед вами в общении с конкретными людьми. Поэтому следует быть внимательнее при принятии решений.

Близнецы

Альгиз, райдо и перевернутый отал предупреждают, что все приобретенное будет связано с определенными потерями: для того чтобы развиваться в новых направлениях, вам придется от чего-то отказаться. Все зависит от принятых решений, но что бы вы ни выбрали — перемены должны произойти в вашей жизни.

Рак

Турисаз, иса и перевернутая перто говорят о том, что неиспользованные ранее возможности вновь появятся на вашем пути. Они будут связаны с прошлым. Не обойдется без риска, однако игра стоит свеч. Главное не забывайте о бдительности и разумной осторожности.

Лев

Йера, соуло и хагалаз говорят о грядущих неприятностях на работе. Они настигнут вас, если вы будете слишком активно стремиться реализовать свои амбиции. Лучше настроить себя на спокойный ритм работы и постараться не провоцировать конфликты.

Дева

Манназ, перевернутый альгиз и гебо обещают благоприятный период. Он проявит себя во многих сферах жизни, в которых важны личностные качества и скрытый внутри потенциал. Это время поможет правильно распределить усилия и найти помощников в вашем деле.

Весы

Ингуз, хагалаз и райдо говорят о том, что возможности, которые приходят в вашу жизнь, принесут хороший результат. Вы избавитесь от груза прошлого, переосмыслите ряд процессов и перейдете на новый уровень.

Скорпион

Перевернутый лагуз, тейваз и перевернутая перто говорят, что ваши стремления к достижению цели ведут к неожиданным поворотам. Цели могут не быть достигнуты в установленные сроки. Но все может сложиться иначе, если верно использовать подвернувшийся шанс.

Стрелец

Гебо, уруз и эваз открывают для вас перспективный период, который может быть связан как с деловой сферой жизни, так и с вашим здоровьем. Эта неделя наделит вас большой энергией, которую вы можете направить в любое нужное русло. Хорошее время для важных дел.

Козерог

Иса, перевернутые тейваз и вуньо предупреждают, что сейчас стоит взять паузу. Не нужно совершать активных действий. Лучше поберечь силы, которых пока недостаточно для чего-то по-настоящему важного.

Водолей

Иса, хагалаз и перевернутая кено говорят, что вы сейчас можете направить свои силы в нужном направлении. Но для этого необходимо получить новые знания. В этот период информация и подкованность очень важны. Это поможет вам преодолеть сложности и достичь хороших результатов.

Рыбы

Перевернутый тейваз, феху и дагаз открывают вам возможность достичь успехов в сфере материального благосостояния. Но нужно будет подождать. На этой неделе следует быть осторожнее с финансовыми операциями, а также не планировать перемены в денежной сфере.