В Україні спростили правила перетину кордону

Українські прикордонники повернули громадянам можливість виїздити до інших країн без закордонного паспорта. Спрощені умови було вирішено встановити через тимчасову неспроможність громадян оформити закордонні паспорти та оновити прострочені виїзні документи. Як зазначили у прес-службі ДПСУ, дані правила стосуватимуться всіх громадян України, незалежно від регіону проживання.





У відомстві пояснили, що спрощена система перетину кордону є результатом домовленостей, досягнутих із державами, що межують з Україною. Головною ж причиною, що спонукала сусідні держави до прийняття таких суттєвих пом’якшень – гуманітарна ситуація в Україні.

Отож згідно з актуальними правилами українці можуть виїздити за кордон маючи при собі лише паспорт громадянина України. Що ж стосується дітей, яким ще не виповнилося 16 років, то вони можуть надати або паспорт, або свідоцтво про народження.

При цьому українська прикордонна служба наголошує, що наявність закордонного паспорта у деяких країнах Європи є обов’язковим. Тож варто уточнити внутрішні правила країни, до якої ви збираєтеся вирушити.

Нагадаємо, що раніше прикордонники заборонили частині українських громадян виїздити з країни по внутрішнім паспортам. Обмеження стосувалися українців, що проживають у найгарячіших регіонах країни, де саме зараз ведуться активні бойові дії.

Українцям також наголосили, що при виїзді за кордон необхідно декларувати готівку та інші матеріальні цінності, які вони беруть із собою. Зокрема на суму від 10 тис. євро потрібно надавати спеціальні підтверджуючі документи із банку. Такі правила українська влада встановила, щоб запобігти виведенню капіталу за кордон.

Щоб не задавати собі зайвого клопоту із декларуванням коштів українським біженцям порадили покласти кошти на банківську картку. Таким чином можна уникнути зайвої паперової тяганини. До речі розраховуватися за кордоном карткою також набагато зручніше та вигідніше.