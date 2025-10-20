«Резерв+» розширює функціонал: Як оформити відстрочку від мобілізації батькам дітей з інвалідністю

Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати застосунок «Резерв+», додаючи нові, вкрай важливі для військовозобов’язаних функції. Нещодавно в оновленій версії з’явилася можливість подати запит на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Ця новація значно спрощує процедуру та економить час.

Хто може скористатися новою функцією?

Послуга подачі запиту на відстрочку через «Резерв+» доступна для двох основних категорій батьків:

Батьки дитини віком до 18 років, яка має інвалідність. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Важливо: якщо обоє батьків є військовозобов’язаними, кожен з них має право подати запит на відстрочку окремо. Ключовою умовою для успішного оформлення є наявність актуальної та повної інформації про інвалідність дитини у державних реєстрах.

Покрокова інструкція для подачі запиту

Щоб скористатися новим функціоналом, необхідно виконати кілька простих кроків:

Оновлення застосунку: Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлена остання версія «Резерв+». Авторизація: Увійдіть у застосунок. Подача запиту: На головному екрані натисніть на три крапки, виберіть пункт «Подати запит на відстрочку» та вкажіть відповідний тип відстрочки. Надсилання: Надішліть сформований запит.

Що робити у разі відмови?

Іноді система може відмовити в оформленні відстрочки. Зазвичай це відбувається через відсутність або неповні дані про дитину у державних реєстрах.

У такому випадку необхідно оновити інформацію. Це можна зробити кількома способами:

Онлайн: Перевірити та оновити дані через відповідні державні електронні ресурси.

Перевірити та оновити дані через відповідні державні електронні ресурси. Особисте звернення: Звернутися до: Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП); Органу соціального захисту населення (ОСЗН); Пенсійного фонду.

Звернутися до:

Також варто пам’ятати: якщо термін дії документа про інвалідність дитини закінчився, подати запит на відстрочку можна буде лише після отримання нового, дійсного документа.