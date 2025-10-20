«Резерв+» розширює функціонал: Як оформити відстрочку від мобілізації батькам дітей з інвалідністю
Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати застосунок «Резерв+», додаючи нові, вкрай важливі для військовозобов’язаних функції. Нещодавно в оновленій версії з’явилася можливість подати запит на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Ця новація значно спрощує процедуру та економить час.
Хто може скористатися новою функцією?
Послуга подачі запиту на відстрочку через «Резерв+» доступна для двох основних категорій батьків:
- Батьки дитини віком до 18 років, яка має інвалідність.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
Важливо: якщо обоє батьків є військовозобов’язаними, кожен з них має право подати запит на відстрочку окремо. Ключовою умовою для успішного оформлення є наявність актуальної та повної інформації про інвалідність дитини у державних реєстрах.
Покрокова інструкція для подачі запиту
Щоб скористатися новим функціоналом, необхідно виконати кілька простих кроків:
- Оновлення застосунку: Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлена остання версія «Резерв+».
- Авторизація: Увійдіть у застосунок.
- Подача запиту: На головному екрані натисніть на три крапки, виберіть пункт «Подати запит на відстрочку» та вкажіть відповідний тип відстрочки.
- Надсилання: Надішліть сформований запит.
Що робити у разі відмови?
Іноді система може відмовити в оформленні відстрочки. Зазвичай це відбувається через відсутність або неповні дані про дитину у державних реєстрах.
У такому випадку необхідно оновити інформацію. Це можна зробити кількома способами:
- Онлайн: Перевірити та оновити дані через відповідні державні електронні ресурси.
- Особисте звернення: Звернутися до:
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- Органу соціального захисту населення (ОСЗН);
- Пенсійного фонду.
Також варто пам’ятати: якщо термін дії документа про інвалідність дитини закінчився, подати запит на відстрочку можна буде лише після отримання нового, дійсного документа.