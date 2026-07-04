Открытые окна могут сделать квартиру ещё жарче: когда их лучше закрывать

Во время сильной жары многие люди инстинктивно открывают окна, надеясь впустить свежий воздух. Но это не всегда помогает. Если на улице жарче, чем в квартире, открытые окна могут лишь быстрее нагреть комнаты и превратить жилье в «теплицу».

Главное правило простое: открывать окна следует тогда, когда температура на улице ниже, чем в помещении. Чаще всего это утро, поздний вечер или ночь. Днём, когда солнце активно нагревает воздух, окна лучше держать закрытыми, а комнаты — затененными.

Когда лучше открывать окна

Оптимальное время для проветривания в жару — раннее утро и поздний вечер. Например, с 6:00 до 7:00 и после 21:00, когда воздух становится прохладнее. Проветривать достаточно 20–30 минут, после чего окна следует снова закрыть.

Если ночью температура заметно понижается, окна можно оставить открытыми подольше. Но людям с аллергией на пыльцу следует быть осторожными: ночное или утреннее проветривание может ухудшить самочувствие в сезон активного цветения.

Важно не просто открыть одно окно, а обеспечить кратковременное интенсивное проветривание. Лучше всего помогает сквозняк, когда воздух быстро проходит через квартиру и выносит накопившееся тепло и влагу.

Когда лучше закрыть окна

В самые жаркие часы дня окна, двери, шторы и жалюзи лучше держать закрытыми. Особенно это касается комнат, в которые попадают прямые солнечные лучи. Наружные роллеты или жалюзи более эффективны, чем обычные шторы, поскольку не позволяют солнцу нагревать стекло.

Если квартира пустует в течение дня, её лучше максимально изолировать от жары: закрыть окна, задернуть шторы или опустить жалюзи и не пропускать горячий воздух внутрь.

Другая ситуация — небольшое помещение, в котором люди находятся целый день. Полностью закрывать окна без проветривания тоже не стоит. В комнате скапливаются влага, углекислый газ и ощущение духоты. Поэтому даже в жару иногда нужно ненадолго проветривать, особенно если в помещении несколько человек.

Что ещё поможет охладить квартиру

Помимо правильного проветривания, в жару следует уменьшить нагрев жилья. Лучше всего помогают простые меры:

закрывать шторы или жалюзи на солнечной стороне;

проветривать рано утром и поздно вечером;

не включать лишнюю технику, которая выделяет тепло;

использовать вентилятор для циркуляции воздуха;

не оставлять окна открытыми днём, если на улице жарче, чем в квартире.

Итак, универсального ответа «открывать или закрывать» нет. Всё зависит от температуры снаружи и внутри. Если на улице прохладнее — проветриваем. Если жарче — закрываем окна, затеняем комнаты и ждём вечера.