Электронику рекомендуется отключать ещё до начала грозы: одной кнопки может оказаться недостаточно

Во время грозы бытовая электроника может выйти из строя даже в том случае, если молния не попадает непосредственно в дом. Опасность представляют скачки напряжения, которые могут пройти через электросеть, интернет-кабель или антенный кабель и повредить телевизор, компьютер, роутер, приставку или другую технику.

Самый надежный способ защиты — не просто выключить устройство с помощью кнопки, а физически отключить его от розетки. То же самое касается сетевых кабелей, антенн и зарядных устройств. Если техника остается подключенной к сети, сильный импульс всё равно может достичь электроники.

Что следует отключить перед грозой

Прежде всего следует позаботиться о самой дорогой и самой чувствительной технике:

телевизор;

компьютер или ноутбук;

роутер и модем;

игровую консоль;

зарядные устройства;

устройства, подключенные к антенне или интернет-кабелю.

Особенно уязвимы устройства, имеющие сразу несколько подключений. Например, телевизор может быть подключен не только к розетке, но и к антенне, приставке или роутеру. В таком случае отключение только питания не всегда гарантирует защиту.

Сетевые фильтры и защита от перенапряжения могут снизить риск, но не дают абсолютной гарантии при сильных разрядах. Поэтому во время сильной грозы лучшее решение — полностью отключить технику от сети.

Когда это нужно делать

Важный момент — не стоит ждать, пока гроза уже будет прямо над домом. Вытаскивать вилки из розеток безопаснее заранее, когда гроза только приближается.

В качестве ориентира часто используют правило 30/30. Если между вспышкой молнии и раскатом грома проходит менее 30 секунд, гроза уже близко. После последнего раската грома желательно подождать ещё примерно 30 минут, прежде чем снова подключать устройства.

Во время самой грозы также не следует пользоваться техникой, подключенной к сети, прикасаться к розеткам, проводам, металлическим трубам или смартфону, заряжающемуся от сети. Это вопрос не только сохранности техники, но и личной безопасности.

Полностью защитить дом от последствий удара молнии могут только комплексные решения: правильное заземление, молниезащита и ограничители перенапряжения в электрощите. Но даже они не отменяют простого правила: чувствительную электронику во время сильной грозы лучше отключить физически.