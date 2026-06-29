НБУ предлагает новый порядок доступа к данным о счетах украинцев

Национальный банк Украины предложил обновить правила, регулирующие раскрытие банковской тайны, тайны поставщиков платежных услуг, финансовой тайны и тайны страхования.

Речь идет о проекте изменений в нормативно-правовые акты НБУ. Их цель — привести действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и унифицировать порядок получения регулятором конфиденциальной информации от поднадзорных учреждений.

Среди ключевых изменений — уточнение порядка, в соответствии с которым банки должны предоставлять информацию по запросам органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей. В частности, речь идет о данных, касающихся срока действия депозитов и видов счетов юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, НБУ предлагает исключить положение, согласно которому банки, финансовые учреждения, платежные сервисы и страховые компании предоставляют конфиденциальную информацию исключительно в ходе инспекционных или выездных проверок, а также в рамках безыездного надзора.

Фактически регулятор стремится сделать правила доступа к такой информации более согласованными для различных участников финансового рынка. При этом речь не идет об автоматическом раскрытии банковской тайны для всех: доступ к таким данным и в дальнейшем должен предоставляться в случаях, предусмотренных законом.

Обсуждение проекта продлится до 6 июля 2026 года включительно. После этого НБУ рассмотрит замечания и предложения по документу.