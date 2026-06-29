НБУ пропонує новий порядок доступу до даних про рахунки українців

Національний банк України запропонував оновити правила, які регулюють розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування.

Йдеться про проєкт змін до нормативно-правових актів НБУ. Їхня мета — привести чинні правила у відповідність до оновленого законодавства та уніфікувати порядок отримання регулятором таємної інформації від піднаглядних установ.

Серед ключових змін — уточнення порядку, за яким банки мають надавати інформацію на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Зокрема, йдеться про дані щодо строку дії депозитів і видів рахунків юридичних осіб, фізичних осіб та ФОП.

Також НБУ пропонує прибрати уточнення, за яким банки, фінансові установи, платіжні сервіси та страховики надають інформацію, що містить таємницю, лише під час інспекційних або виїзних перевірок та безвиїзного нагляду.

Фактично регулятор хоче зробити правила доступу до такої інформації більш узгодженими для різних учасників фінансового ринку. Водночас мова не йде про автоматичне відкриття банківської таємниці для всіх: доступ до таких даних і надалі має здійснюватися у визначених законом випадках.

Обговорення проєкту триватиме до 6 липня 2026 року включно. Після цього НБУ розгляне зауваження та пропозиції до документа.