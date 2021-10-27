Названо знаки зодіаку, з яких виходять погані партнери для шлюбу

Не всім чоловікам імпонує ідея шлюбу та сімейного життя. Набагато впевненіше вони почувають себе на роботі. Прислухатися до бажань та почуттів іншої людини, а тим більше дбати про неї їм дуже складно.





Астрологи радять незаміжнім жінкам обираючи собі партнера звернути увагу на його знак зодіаку. Чоловіки, народжені під сузір’ям Овна, Лева та Водолія – не найкращий вибір. Адже вони навряд зможуть втілити мрію коханої про щасливу сім’ю.

Овен

На перший погляд чоловіки цього знаку чарівні. Вони заворожують жінок своєю яскравою харизмою та самовпевненістю. Однак у шлюбі все різко змінюється. Овни завжди вважають свою думку головною, та не готові йти на компроміси. Щоб довести власну правоту представники знаку можуть підвищувати голос, поводити себе грубо, чим нерідко доводять кохану до сліз. Життя родини повинне крутитися лише навколо чоловіка-Овна та його бажань. А інакше він може піти, навіть не озирнувшись.

Лев

Леви, які на перших етапах стосунків вражають обраниць своєю мужністю, після весілля показують справжнє «обличчя». Окрім себе вони не бачать нікого. Бажання чи потреби партнера не такі важливі, як їх власні. Чоловік-Лев постійно вимагає від коханої похвали та захоплення. При цьому сам він рідко робить компліменти, вважаючи, що дружині і так з ним пощастило.

Водолій

Чоловіки-Водолії також не подарунок. Та їх поведінка у шлюбі дещо відрізняється від поведінки «вогняних» Овна та Лева. Вони страшенні власники. Після одруження Водолій обмежує коло спілкування своєї дружини до необхідного мінімуму. Щоб зустрітися з подругами та пройтися по магазинах їй доводиться відпрошуватися тижнями. При цьому самому собі Водолій не ставить жодних обмежень, не пропускаючи жодної рибалки чи посиденьок у барі з друзями.