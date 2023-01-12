Який знак китайського гороскопу у 2023 році буде страждати: Кролик його люто ненавидить

2023 рік за китайським гороскопом вважається роком Чорного Водяного Кролика. Тож цьогоріч успіх представників інших знаків залежить від стосунків їхніх тварин-символів із Кроликом. Астрологи зазначають, що за східними віруваннями Кролика вважають мирним створінням, не здатним завдати шкоди бодай комусь, наприклад зодіакальним Коням, Мавпам чи Драконам. Однак народженим у рік Пацюка в 2023-му краще бути вкрай обережними. Адже з цією твариною Кролик знаходиться у вічному протистоянні.

За словами спеціалістів з астрології та східної культури, представники знаку Пацюка цьогоріч переживуть цілу низку труднощів. 2023 рік стане для них складним у всіх відношеннях. Пацюки постійно будуть знаходитися на межі поразки. Стрімкі кар’єрні злети будуть завершуватися болісним падінням, а стосунки з партнером фактично «висітимуть на волосині».

У робочій сфері на Пацюків чекає багато дрібних проблем та труднощів. Представники знаку просто загрузнуть у них і не зможуть займатися насправді важливими справами. Така ситуація змусить Пацюків дещо відтермінувати свої плани стосовно кар’єри. Зокрема у 2023 році уродженці знаку навряд зможуть отримати підвищення, яке було у них вже майже в руках.

Та не зважаючи на всі негаразди й перешкоди, що постійно з’являтимуться на шляху Пацюків, вони зможуть подолати все. Адже представники цього знаку славляться своєю наполегливістю і цілеспрямованістю. Саме ці риси допоможуть їм вибратися із «павутини» проблем та завершити рік майже без втрат. Хоч для цього Пацюкам доведеться працювати не покладаючи рук.

З грошима Пацюкам цього року також не щаститиме. Через невдачі на роботі їх можуть позбавити премії чи навіть оштрафувати. Тож представники знаку вочевидь не зможуть цього літа побалувати себе відпусткою.

Особисте життя більшості Пацюків у 2023 році потребуватиме особливої уваги. Надмірна імпульсивність представників знаку та їх одвічна впевненість у власній правоті може призвести до сімейної сварки. Непрозуміння в парі вдастся вирішити лише якщо Пацюки зрозуміють свою помилку та почнуть звертати більше уваги на почуття й бажання партнера.