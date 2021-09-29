Магнітні бурі для українців: прогноз на на жовтень

Жовтень буде багатий на магнітні бурі. Другий місяць осені завдасть чимало турбот метеозалежним людям. Сонячна погода буде дуже мінливою, тому краще планувати справи на місяць заздалегідь.





Річ у тім, що на Сонці теж є своя погода: дощі, сплески плазми, вітри. За шкалою їх ділять на декілька рівнів від 1 до 5, де G1 — слаба буря, G5 — максимально сильна. Коли плазма виривається з поверхні зірки та прямує у напрямку Землі, планета активує захисне магнітне поле, щоб відбити потенціальну небезпеку.

Метеозалежні люди відчувають на собі ці явища. У дні високої сонячної активності до лікарів поступають скарги на самопочуття, проблеми із тиском та серцем. Важко відчувають на собі такі явища люди похилого віку.

Тривають бурі від кількох годин до декількох днів. На щастя сьогодні їх легко передбачити, та можна попередити населення. За прогнозами першу хвилю треба очікувати наприкінці вересня. Це буде магнітна буря високої активності.

Отже, у жовтні слід очікувати магнітні бурі у такі дати:

1 жовтня — будуть слабкі та малопомітні коливання та потоки.

5 жовтня — явища середньої активності, триватимуть вони декілька годин, тому може погіршитись самопочуття: з’явиться апатія, дратівливість.

10 жовтня — короткотривалі та ледь помітні коливання.

29 жовтня — слабі потоки на Сонці, втім довготривалі.

30 жовтня — будуть довготривалі середньо інтенсивні коливання впродовж всієї доби.

Також можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Трапляється це вкрай рідко, лише за високої активності Сонця.

У ці дні краще відмовитись від складної роботи. Під рукою тримайте ліки від високого тиску, подбайте про здоровий сон. Українцям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи краще проконсультуватись із лікарем. В інші дні другого місяці осені, сонячна погода буде спокійною та безпечною для Землі.