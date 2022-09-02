До жовтня три знаки зодіаку страждатимуть від проблем на роботі: їх можуть навіть звільнити

До жовтня 2022 року представникам деяких зодіакальних знаків катастрофічно не щаститиме в робочих справах. Їх будуть раз за разом підводити партнери та навіть колеги. Через що уродженці знаку можуть втратити кілька важливих контрактів.





Найгірше на думку астрологів йтимуть справи у зодіакальних Скорпіонів, Левів та Стрільців. Для них проблеми на роботі цілком можуть закінчитися звільненням.

Скорпіон

Представники знаку не терплять конкуренції і надзвичайно емоційно сприймають власні промахи. Коли у них не виходить робити все бездоганно та бути першими в колективі, вони поступово втрачають інтерес до роботи.

Саме це і станеться зі Скорпіонами у вересні. Вони будуть вкрай розгубленими та припустяться кількох серйозних помилок. Через це представники знаку можуть втратити важливих клієнтів, що призведе до значних фінансових збитків для всієї компанії. А фіналом цієї історії стануть ще й зіпсовані стосунки із колегами та керівництвом.

Лев

Леви зазвичай дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків. Та протягом поточного місяця вони будуть вкрай розгубленими і можуть завдати шкоди не лише власній кар’єрі, але й репутації свого роботодавця.

Зробивши помилку, Леви не визнають своєї вини, чим сильно розлютять керівництво. В найгіршому випадку може дійти навіть до звільнення. Особливо, якщо представники знаку і далі будуть опиратися та заперечувати власну провину.

Стрілець

У період до жовтня Стрільці будуть страждати від хронічних лінощів. Вони забудуть, що таке мотивація та амбіції, і звикнуть просто відсиджувати робочий день «від дзвінка до дзвінка».

Астрологи радять уродженцям знаку взяти себе в руки та більш уважно ставитися до власних обов’язків. А якщо вже зовсім не виходить зосередитися на роботі, краще взяти відпустку. Адже якщо Стрільці через неуважність припустяться помилки, можуть запросто втратити своє місце.