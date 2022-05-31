Награда и наказание: гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Cегодня, 31 мая, растущая Луна в знаке Близнецы вдохновляет на новые победы. Формулируя свои желания и отыскивая возможности в такой день, человек совершает решительный поворот на своем пути, создает судьбу. Важно сделать правильный выбор: что вы хотите видеть в своей жизни, а что — нет. Благоприятными (только при должной внимательности) будут работа с документами, заключение договоров, знакомства, покупки. В личном общении всячески старайтесь избегать конфликтов и вспышек эмоций.





♈ Овен

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить обычной жизнью. Глобальной целью является реализация своего наивысшего потенциала. Не нужно бояться препятствий, неудач и отказов, наберитесь смелости. Напомните себе, кто вы и на что способны. Черное новолуние открывает возможность избавиться от ложных рамок и вырваться из тюрьмы добровольных ограничений.

Космический совет: вы уже готовы осуществить самые смелые мечты и реализовать свой высочайший потенциал.

♉ Телец

Ваши беды, как и беды каждого человека на белом свете — не проклятие и не история о жертвенности. Это путь превращения ваших ран в мудрость, а боли в силу. Если для этого требуется 1000 раз разочароваться или потерять, вы должны принять это — пусть будет так. Вселенная напоминает, что вы не наказаны. Она лишь готовит вас к награде за стойкость и веру в лучшее, к тому, о чем мечтали, просили и даже большему.

Космический совет: ваши испытания — это история о превращении боли в силу.

♊ Близнецы

Ничто не происходит просто так — без смысла и перспективы на будущее. Любому неизбежному событию нужно мысленно позволить случиться. Не пытайтесь контролировать все, пусть Вселенная ведет вас. Не сомневайтесь, этот путь — к лучшему. Поверьте, даже кажущиеся неудобными и тяжелыми ситуации по-своему поддерживают ваш рост и движут вперед.

Космический совет: любой опыт полезен, ведь вы становитесь мудрее и лучше.

♋ Рак

Прошлое и будущее находятся вне вашего контроля. Единственное, над чем вы имеете власть, — это настоящее. Нужно сегодня записаться в тренажерный зал, на курсы повышения квалификации, интересный тренинг или уроки иностранного языка. Нужно сегодня позвонить маме, признаться в любви партнеру и поблагодарить друга за его верность. Нужно сегодня заявить о себе и начать проект, который вы взращивали так долго. Что будет завтра — неизвестно. Что произойдет в следующий момент — решаете вы.

Космический совет: живите моментом, не откладывайте на завтра.

♌ Лев

Связанные романтическими узами Львы сегодня почувствуют силу любви или поймут, что ошиблись в избраннике. Самое время разобраться в собственных чувствах и откровенно поговорить с возлюбленным. Одиноким представителям знака звезды напоминают, что сейчас не время навешивать на себя ярлык одиночки. И никогда не время. Плывите по течению и отмечайте, что значит для вас каждая новая встреча, как отзывается в сердце очередное знакомство. В этом процессе вы откроете новые аспекты своего собственного бытия.

Космический совет: определитесь, зачем вам эти отношения, есть ли у них будущее.

♍ Дева

Удача любит смелых, и вы знаете об этом. На предстоящей неделе Девы смогут извлечь выгоду из каждой возможности, которая появится на пути, найдут в себе смелость делать то, что когда-то пугало. Не забудьте надеть свою самую очаровательную улыбку перед выходом из дома, и Вселенная ответит поводом для радости. У вас будет возможность найти людей, которые будут способствовать вашему росту и вести в правильном направлении.

Космический совет: ищите единомышленников и окружайте себя верными людьми.

♎ Весы

Учитывая, что мы все еще находимся под влиянием ретроградного Меркурия, не исключайте вероятности встретить бывшего любовника. Какое клише, правда? Однако как бы вы ни были уверены, что поставили точку в отношениях, в этот период велик риск снова поддаться чарам былых друзей сердца и тела. Обдумывайте свои решения. Тщательно взвешивайте все за и против. Да, иногда прошлое возвращается с радостью, но порой оно лишь заставляет наступить на старые грабли.

Космический совет: тщательно взвесьте все за и против, прежде чем действовать.

♏ Скорпион

Целая череда увлекательный приключений у вас впереди, Скорпионы, приготовьтесь. Будет очень интересно, если не спугнете удачу и не откажетесь от открывающихся в этот день возможностей. Будьте открыты новому, не критикуйте излишне, не выбрасывайте приглашение на вечеринку! Говорите миру «да!». Для некоторых это может быть временем вступить в деловое партнерство или творческое сотрудничество с кем-то, кто близок сердцу. Объединение взаимодополняющих сил обещает открыть портал роста.

Космический совет: вас ждут новые открытия в работе, творчестве и любви.

♐ Стрелец

Любовь бывает разных форм и размеров — любая прекрасна, и вы знаете это. На предстоящей неделе посвятите время всем, кого допустили в круг души, поблагодарите всех за подаренные нежность и заботу. Не сравнивайте, не оценивайте, отдайте долг каждому. В ближайшее время прислушивайтесь к себе чаще, доверяйте своей интуиции и опыту. Советы со стороны едва ли будут дельными, кроме того, их могут раздавать недоброжелатели!

Космический совет: сейчас полагайтесь только на свой непосредственный опыт.

♑ Козерог

Предстоящее новолуние приносит с собой дары надежды и бесконечные возможности, а также шанс познать себя на более глубоком уровне. Итак, поразмышляйте над тем, что пробуждает песню вашей души. Это принесет вам ясность, вы поймете, как перестроиться на верный путь и достойную цель. Пусть при этом рядом будут лишь самые близкие, заслужившие доверие, не предающие и не забывающие.

Космический совет: отдавайтесь только тем, кто делает громче песню вашей души.

♒ Водолей

Модные тренды и советы экспертов вам ни к чему. Задумываясь о своей внешности и ее украшении, вы понимаете — никто не посоветует лучше, чем вы сами. Сейчас, когда душа требует нового и красивого, слушайте только себя и отмечайте собственные ощущения. Если вам комфортно выглядеть не как все, зачем пересиливать это? Истинная красота не в последней коллекции известного бренда, а в умении выбрать стиль для себя, выразить свою индивидуальность независимо от требований с глянцевых страниц.

Космический совет: обновите гардероб и полюбуйтесь на себя — вы прекрасны!

♊ Рыбы

Пусть кажется, что шансов на победу нет, не отчаивайтесь. Обычно это значит, что вы почти у цели. Вселенная просто проверяет вашу волю. Отступитесь — потеряете все, рискнете — соберете заслуженно богатый урожай. Терять надежду ни в коем случае нельзя. И если трудно найти в себе силы продолжать путь, попросите помощи у близких или соратников. Забота любящего человека и единомышленника окрыляет.

Космический совет: вы достойны осуществить свои мечты, никогда в этом не сомневайтесь.