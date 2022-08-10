У ЄС обговорять припинення видачі віз росіянам

Євросоюз перебуває на стадії обговорення нового пакету санкцій проти Росії через напад на Україну. Про це повідомили в уряді Німеччини, передає CNN.





У кабміні ФРН зазначили, що однією з тем обговорення є включення до нового пакету обмежень припинення видачі шенгенських віз росіянам.

Президент України Володимир Зеленський вимагає заборонити всім росіянам в’їзд до країн Заходу. «Найважливіші санкції — це закриття кордонів, бо росіяни відбирають землю, яка належить комусь іншому. Тому вони мають жити у своєму світі доти, доки не змінять свою філософію», — заявив український лідер.

Його ініціативу підтримала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас . Вона заявила, що відвідування Європи є привілеєм, а не правом людини. Крім Каллас, цей обмежувальний захід підтримала прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.