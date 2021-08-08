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Українцям розповіли як діяти, коли банкомат Привату або Ощаду “з’їв” їхні гроші

Як не стати жертвою прикрої технічної несправності?

08.08.2021
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Кількість скарг українців на несправні банкомати, що відмовляються видавати готівку, за останні місяці стала просто катастрофічною. Апарат списує гроші з карти, однак купюри з віконечка для видачі так і не з’являються.


У популярних фінустановах країни пояснили, що технічний збій в роботі банкомату можливий. Банкноти можуть зім’ятися та заблокувати отвір для видачі. Не виключені й підступні дії шахраїв, що намагаються шляхом маніпуляцій із банкоматом викрасти ваші кошти.

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Однак запобігти втраті грошей не просто можливо, але й вкрай необхідно. Потрібно всього лише слідувати кільком простим правилам в процесі користування банкоматом. Тоді операція знаття готівки пройде успішно та не принесе вам зайвих клопотів.

  • Огляньте банкомат перед користуванням.
    Особливу увагу приділіть віконечку для видачі готівки. На ньому не повинно міститися підозрілих елементів, які можна зняти.
  • Перераховуйте отримані банкноти перед камерою.
    Камера банкомату повинна зазняти кількість та номінал купюр, які отримав клієнт. Тоді в разі видачі неправильної суми, довести факт обману буде простіше. Адже поліція зможе за запитом отримати відео, що зафіксувало зняття коштів, та підтвердити помилку видачі.
  • Якщо коштів ви не отримали, потрібно подзвонити на номер, вказаний на банкоматі, не відходячи від нього.
    Працівник фінустанови прийме заявку та на протязі доби розбереться із проблемою, що виникла.
  • Якщо банк категорично відмовляється видати кошти, необхідно звернутися зі скаргою до Нацполіції та НБУ.
    Поліція проведе перевірку, а Нацбанк у свою чергу буде змушений відреагувати на виявлені порушення фінансової установи.

Неприємність технічного характеру із банкоматом «ПриватБанку», «Ощадбанку», чи будь-якої іншої фінустанови, може статися із кожним українцем. Однак уважність та слідування вищепереліченим правилам допоможе успішно вийти з неприємної ситуації без жодних матеріальних втрат.

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08.08.2021
1 хвилина на прочитання

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