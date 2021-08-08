Українцям розповіли як діяти, коли банкомат Привату або Ощаду “з’їв” їхні гроші

Кількість скарг українців на несправні банкомати, що відмовляються видавати готівку, за останні місяці стала просто катастрофічною. Апарат списує гроші з карти, однак купюри з віконечка для видачі так і не з’являються.





У популярних фінустановах країни пояснили, що технічний збій в роботі банкомату можливий. Банкноти можуть зім’ятися та заблокувати отвір для видачі. Не виключені й підступні дії шахраїв, що намагаються шляхом маніпуляцій із банкоматом викрасти ваші кошти.

Однак запобігти втраті грошей не просто можливо, але й вкрай необхідно. Потрібно всього лише слідувати кільком простим правилам в процесі користування банкоматом. Тоді операція знаття готівки пройде успішно та не принесе вам зайвих клопотів.

Огляньте банкомат перед користуванням.

Особливу увагу приділіть віконечку для видачі готівки. На ньому не повинно міститися підозрілих елементів, які можна зняти.

Особливу увагу приділіть віконечку для видачі готівки. На ньому не повинно міститися підозрілих елементів, які можна зняти. Перераховуйте отримані банкноти перед камерою.

Камера банкомату повинна зазняти кількість та номінал купюр, які отримав клієнт. Тоді в разі видачі неправильної суми, довести факт обману буде простіше. Адже поліція зможе за запитом отримати відео, що зафіксувало зняття коштів, та підтвердити помилку видачі.

Камера банкомату повинна зазняти кількість та номінал купюр, які отримав клієнт. Тоді в разі видачі неправильної суми, довести факт обману буде простіше. Адже поліція зможе за запитом отримати відео, що зафіксувало зняття коштів, та підтвердити помилку видачі. Якщо коштів ви не отримали, потрібно подзвонити на номер, вказаний на банкоматі, не відходячи від нього.

Працівник фінустанови прийме заявку та на протязі доби розбереться із проблемою, що виникла.

Працівник фінустанови прийме заявку та на протязі доби розбереться із проблемою, що виникла. Якщо банк категорично відмовляється видати кошти, необхідно звернутися зі скаргою до Нацполіції та НБУ.

Поліція проведе перевірку, а Нацбанк у свою чергу буде змушений відреагувати на виявлені порушення фінансової установи.

Неприємність технічного характеру із банкоматом «ПриватБанку», «Ощадбанку», чи будь-якої іншої фінустанови, може статися із кожним українцем. Однак уважність та слідування вищепереліченим правилам допоможе успішно вийти з неприємної ситуації без жодних матеріальних втрат.