Не тільки похолодання: з неділі Україну накриють геомагнітні бурі

На українців у другій половині листопада очікує не тільки значне погіршенням погодних умов, але й відчували вплив геомагнітної активності, що може негативно впливати на людей, чутливих до змін погоди.

За останніми даними фахівців, магнітне поле буде доволі стабільним уже в понеділок, але очікується магнітна буря 19 листопада.

Прогнози відслідковування сонячної активності від Meteoagent показують, що сильні геомагнітні коливання також прогнозуються 20 листопада. Однак в другій половині наступного тижня сонячна активність знизиться.

В понеділок рівень геомагнітної активності становитиме 2 бали (K-індекс 2) з 9 можливих, що не є критичним показником.

Однак у вівторок, 21 листопада, передбачається слабке збільшення геомагнітних коливань до 3 балів. У середу, 22 листопада, очікується зменшення геомагнітної активності до 1 балу.

Важливо зауважити, що магнітні бурі є наслідком внутрішніх проявів Сонця, таких як викиди сонячної маси і спалахи на його поверхні. Енергія, яка поширюється від Сонця у різні напрямки, в тому числі і на землю, взаємодіє з її магнітосферою, що викликає геомагнітну активність.

Люди, чутливі до метеоумов, можуть відчувати дискомфорт під час підвищеної геомагнітної активності. Крім того, магнітні бурі можуть впливати на роботу супутників та електромереж на Землі.