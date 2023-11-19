До підвищення пенсій залишилось 42 дні: уряд озвучив суми

Через 42 дні, а саме з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні зросте до 2 920 гривень, що вплине на розмір пенсійних виплат. Ці зміни включають наступне:

Мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн (+268 грн).

Максимальна пенсія становитиме 23 610 грн (+2 680 грн).

Виплати за понаднормовий стаж зростуть на 23,6 грн за кожний наступний рік (+2,7 грн).

Затвердження бюджету

9 листопада Верховна Рада України остаточно ухвалила бюджет на 2024 рік, збільшивши доходи бюджету на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн.

Окрім пенсій, зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, зокрема надбавки за особливі заслуги та доплати ветеранам війни.



Графік підвищення пенсій у 2024 році

Починаючи з січня, підвищення отримають ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії.

У січні та липні на нові пенсії можуть розраховувати пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у віці 65 років за наявності повного страхового стажу.

У березні підвищення отримають усі, чиї пенсії підлягають індексації відповідно до плану.