«ПриватБанк» зробив сюрприз власникам усіх банківських карток та смартфонів

ПриватБанк 21 грудня розпочав тестування нової технології, яка дозволить миттєво оплачувати товари та послуги за допомогою смартфона. Транзакція здійснюється за допомогою спеціальної NFC-мітки, та є максимально зручною і для підприємців, і для їх клієнтів.





Для того, щоб здійснити оплату, достатньо просто прикласти смартфон до мітки NFC та підтвердити операцію у додатку Приват24. Такі платіжні мітки бізнесмен для зручності може наклеїти просто на касі свого закладу. Щодо кафе чи ресторанів, там все ще простіше. Адже мітки можна розмістити просто на столиках, максимально спростивши для клієнта процес розрахунку.

«Наразі це найпростіша з існуючих технологія безконтактної оплати. Її зручність для бізнесу важно переоцінити. Особливо такий спосіб розрахунку сподобається представникам малого бізнесу – невеличким закладам харчування та торговим точкам. Так й клієнтам буде зручніше оплачувати покупки лише у один клік», – зазначили у державному банку.

Підключити послугу NFC власнику бізнесу буде зовсім не складно. Потрібно лише створити онлайн-заявку в особистому кабінеті нового сервісу або із допомогою додатку «Приват24 для бізнесу». Після цього клієнт отримає набір міток NFC, які зможе розмістити у своєму закладі.

Варто зазначити, що для оплати з допомогою нової технології підійде лише смартфон, що оснащений вбудованим модулем NFC. Та у наш час практично усі гаджети зв’язку, що є на ринку, мають такий модуль.

Наразі послугу активно тестують у торгових точках та закладах столиці. Протягом пробного періоду технічні спеціалісти Привату зможуть виявити усі слабкі місця сервісу та довести процедуру NFC-оплати у Приват24 до найвищих стандартів. Одразу ж після завершення пробного періоду сервіс стане доступним для усіх клієнтів банку, що є користувачами послуги еквайрингу (прийому безготівкових платежів).