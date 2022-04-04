Українцям розповіли про те, як діяти при ДТП у воєнний час

Процедура оформлення ДТП під-час війни суттєво ускладнилась. Та це не означає, що можна не фіксувати факт аварії та пошкодження вашого транспортного засобу. Страхові компанії працюють і стабільно виплачують своїм клієнтам відшкодування. Як зафіксувати ДТП у воєнний час та які пошкодження підлягатимуть компенсації?





Як самостійно оформити ДТП?

Оскільки аварійні комісари, та й правоохоронці, в умовах війни не завжди мають змогу виїхати на місце, власник авто може частково взяти їх роботу на себе. Зокрема страховики радять зробити якнайбільше фото та відео з місця пригоди, а також заповнити європротокол.

Європротокол – це спеціальний бланк, який можуть заповнити самі учасники ДТП без виклику поліції. Найчастіше ним користуються в разі аварії із незначними наслідками. Для страховиків такий протокол є цілком законною підставою для виплати компенсації. До того ж нещодавно у системі європротоколу було підвищено максимальну суму компенсації до 130 тис грн.

Навіть якщо аварія відбулася за кордоном, компенсацію все одно виплатять. Щоправда оплатити рахунок автомайстерні у євро українські страховики не зможуть, адже вони зв’язані валютними обмеження НБУ. Натомість постраждалому перерахують еквівалентну суму у гривнях.

За які пошкодження будуть платити?

Варто зазначити, що страхові компанії не виплачують відшкодування за пошкодження, отримані внаслідок бойових дій. Тож якщо автомобіль постраждав від вибуху чи ворожих обстрілів, не витрачайте часу на звернення у страхову. Війна у договорах страховиків прописана як форс-мажор, який звільняє від виплати компенсацій. Натомість відшкодовувати збитки українським автовласникам буде держава.

Страховики радять клієнтам поки що фіксувати всі пошкодження, завдані їх автівкам під-час війни. Ці фото- та відеоматеріали вони пізніше зможуть зголосити у відповідні державні органи й отримати компенсацію. Віднедавна в державному додатку «Дія» вже працює послуга, яка дозволяє засвідчити втрату чи пошкодження житла. Цілком ймовірно, що незабаром така ж система буде створена і для власників, чиї машини постраждали від мародерства чи ворожих куль.

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