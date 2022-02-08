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На гривну давят: каким будет курс доллара до воскресенья, 13 февраля

Эксперты разошлись во мнениях.

08.02.2022
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Укрепление гривны, наблюдавшееся в первые дни февраля, продолжится и на текущей неделе. Правда, существуют факторы риска, которые все еще могут пошатнуть национальную валюту. Выдержит ли гривна политическое и экономическое давление? Каким будет курс доллара и евро к концу текущей недели? Своими прогнозами поделились ведущие финансовые эксперты страны.


Как отметила Анна Золотько, глава департамента казначейских операций в Юнекс Банке, ростом своего курса гривна обязана временным отсутствием спроса на инвалюты. В минувшую неделю на Межбанке наблюдался значительный избыток доллара. Урегулировать ситуацию не могли даже иностранные инвесторы, активно выводившие свои средства из ОВГЗ. Поэтому в игру вступил Нацбанк и приобрел около 60 млн дол. «лишней» валюты.

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На текущей неделе также не ожидается всплеска спроса на евро и доллар. Даже расходы на импорт газа, которые в феврале будут составлять около 8 млрд. грн., не повлияют на популярность доллара. Поскольку часть необходимой суммы уже конвертирована, а остальная часть распределена на все дни месяца равномерно, крупных закупок валюты не ожидается. Так что на этой неделе доллар вряд ли существенно подорожает в сравнении с курсом понедельника 28,14 грн/долл.

Сейчас большинство украинских финансистов считают, что «американец» в ближайшие дни не выйдет за пределы 28,15 и 28,20 грн/долл. Однако ситуацию могут изменить политические перипетии и провокации России. Именно напряженная ситуация в отношениях с врагом способна в любой момент развернуть ситуацию на 180 градусов, спровоцировав очередное падение гривны.

Но, несмотря на все существующие угрозы, Анна Золотько считает, что нацвалюта выдержит давление и не утратит своих позиций. На следующий понедельник 14 февраля она прогнозирует курс доллара в пределах 7,95 и 28,25 грн/долл.

Тем временем Андрей Гойлов, ведущий аналитик компании RoboForex, придерживается другого мнения. Он считает, что гривна немного ослабнет по отношению к доллару США и ожидает курса 28,15 грн/долл. А вот евро подешевеет и будет стоить 31,85 грн/евро.

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08.02.2022
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