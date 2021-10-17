Названо ТОП дитячих імен, власники яких виростають агресивними егоїстами

Найчастіше новоспечені батьки (так само як і досвідчені) підходять до вибору імені для спадкоємця буквально «як-небудь». Хтось називає малюка на честь родича, хтось – на честь головного героя зі знаменитого серіалу, інші ж вдаються до порад знайомих.





За великим рахунком, величезної трагедії в цьому немає. Але експерти-іменологи наполягають: якщо пара хоче для свого чада щасливої ​​долі, то краще все-таки витратити кілька годин на пошуки значень імен. Так, абсолютно несподівано навіть найпрекрасніші, популярні і гучні слова можуть мати вкрай негативну конотацію.

Серед інших, наприклад, виділяють ТОП-3 імен, власники яких нерідко виростають агресивними егоїстами.

Олександра

Небесним покровителем Олександри є знак Овна, тварини, що характеризується лагідною вдачею, впертість і запальністю. З юних років дівчинка з цим ім’ям проявляє лідерські якості, але, ще не знаючи, як управляти емоціями, переходить межі дозволеного. Вона не терпить відмов, незалежна, самодостатня і волелюбна. Будучи ще зовсім дитиною вміло маніпулює оточуючими.

У дорослому віці Олександра схильна робити необдумані вчинки, діючи виходячи з нагальних бажань. Деяку слабкість і невдачі компенсує зганянням злості на близьких людях. Боротися з цим безглуздо, якщо в дитинстві не було належного суворого виховання.

Владислав

Дослівний переклад імені Владислав – «володіє славою», що говорить про імпульсивний і неприборканий характер його носія. Позитивною рисою володаря цього імені можна назвати швидку відхідливість. Однак в момент люті він може нанести такої шкоди, що після його швидкого заспокоєння радіти буде просто нікому.

З дитинства Владислав дуже вимогливий, різкий у вчинках, а також відрізняється нестабільним настроєм. Якщо в дану хвилину він спокійний і мирно п’є чай з шоколадками, це не означає, що через хвилину він не розгромить квартиру через відмову купити нову іграшку. У дорослому віці простежуються ті ж тенденції. При цьому з досвідом негатив лише накопичується і погіршує становище.

Петро

У перекладі з давньогрецької Петро означає «скеля» або «камінь». Саме ці слова якнайкраще розкривають характер володаря цього імені. І головна біда в тому, що він не вміє «програвати».

Лідерські якості, безумовно, важливі для кожної людини. В іншому випадку ні про завидну кар’єру, ні про щасливі відносини годі й мріяти. Але в даному випадку бажання бути кращим завжди і всюди доходить до абсурду, змушуючи всіх навколо відчувати колосальну напругу.

Так, будучи зовсім юним Петрик, не соромлячись, віддає накази батькам, однокласникам і навіть власним педагогам. Він не хоче слухати поради і відразу ж впадає в гнів. Дорослому Петру також важко впоратися з емоціями, а тому його близькому оточенню завжди доводиться чекати неприємних сюрпризів.