Великодній курс долара здивує українців: яких змін чекати

В Україні напередодні Великодніх свят очікується падіння курсу долара. За прогнозами експертів вже в найближчі кілька днів «американець» здешевшає до 37,3-38 грн і в такому діапазоні протримається аж до кінця Пасхального тижня.

Про це повідомив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Він стверджує, що тенденція до зниження курсу була зафіксована ще 6 квітня, і пов’язана вона із Великодніми святами. Адже саме зараз українці починають обмінювати свої валютні заощадження, щоб підготуватися до свят та накрити стіл для гостей.

В таких умовах пропозиція валюти стрімко зростає, перевищуючи попит. А це своєю чергою відображається на курсі.

Банкір також зауважив, що на суттєве зниження курсу долара українцям розраховувати не варто. За його оцінками «американець» здешевшає орієнтовно на 30-50 коп. Але підвищення активності на валютному ринку буде короткочасним й одразу після свят курс знову повернеться до вже звичних 38,3 грн/$.

Власне передсвяткове зниження курсу не є для українців чимось незвичним. Ще до війни долар та євро різко падали на тлі наближення Різдва чи Пасхи.

Щоправда в мирний час такі стрибки курсу були ще більш відчутними. Зокрема на здешевлення долара та євро впливало масове повернення в Україну заробітчан, які хотіли провести свята зі своєю родиною та привозили із собою чималі суми в іноземній валюті. Зараз же українці, що перебувають за кордоном, не спішать повертатися в Україну навіть під приводом святкування Великодня.

Нагадаємо, що в Національному банку України нещодавно розповіли, за яких умов готові відмінити фіксований курс. Найважливішими з них є стабілізація економіки та зниження інфляції. Загалом відпустити курс готові одразу ж, як зникне потреба в жорсткій регуляції ринку Нацбанком. Наразі ж фіксований курс є важливою складовою економічної стійкості України в умовах війни.