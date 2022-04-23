Гороскоп на сьогодні, 23 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 23 квітня, спадаючий Місяць перейшла в сузір’я Водолія. Це найкращий день для того, щоб зайнятися самоаналізом та спланувати свої дії. Намагайтеся адекватно оцінити дійсність і проробіть роботу над помилками. Секрет невдач зберігається десь у надрах свідомості, і до них потрібно дістатися.





♈ Овен

Здається, ви надто багато думаєте про інших. Доброта – це добре, але чи варто вона вашого комфорту? Особливо, коли оточуючі потихеньку сідають вам на шию. Овнам варто бути жорсткішим і навчитися відрізняти щирість від користі. Тренуйтеся говорити «ні» і не бійтеся виявляти суворість.

Космічна порада: не дозволяйте ворогам користуватися вашою слабкістю.

♉ Телець

Останнім часом Тельці дратівливі та впевнені, що весь світ проти них. Але чи все так сумно, як здається?Спрямуйте увагу на приємні речі, бажано на самоті. Займіться улюбленою справою, подумайте про те, що допоможе вам розслабитись і привести думки до ладу.

Космічна порада: тримайте себе в руках і не робіть поспішних висновків.

♊ Близнюки

Настав час вчитися радіти тому, що є. Не живіть мріями і припиніть ігнорувати все, що вас оточує. Зірки радять не порівнювати минулі успіхи з теперішніми. Ви ніби поставили життя «на паузу» і чекаєте, поки щось відновить його. Варто визнати, що ніхто не створить вам щастя, крім вас самих.

Космічна порада: припиніть чіплятися за минуле, живіть теперішнім.

♋ Рак

Раки бояться руйнувати кордони. Ваша бурхлива фантазія породила безліч ідей, але ви мимоволі ховаєте їх у далеку скриньку. Чому? Вся справа у страхах: вам складно зважитися на зміни та почати реалізовувати свої ідеї. Не варто турбуватися, сьогодні саме той день, коли потрібно змінюватись на краще.

Космічна порада: не бійтеся виходити із зони комфорту.

♌ Лев

Коли Леви востаннє щиро посміхалися? Складно згадати. Скутість і напруженість заволоділи вами та приховали вашу справжню сутність. Настав час позбутися кайданів і, нарешті, відчути свободу. Не звертайте увагу на обставини, дійте за покликом серця.

Космічна порада: подумайте про свої бажання, настав час виконувати мрії.

♍ Діва

Діви чомусь уявили себе центром Всесвіту і застрягли у цій ролі. Настав час поступово спускатися з небес, поки ви з гуркотом не впали на землю. Безумовно, ви унікальні і варті уваги, але це зовсім не привід вважати себе кращим за інших.

Космічна порада: не зациклюйтесь на собі, оцініть тверезо свої можливості.

♎ Терези

Сьогодні Терези відчувають романтичний настрій і сповнені бажанням дарувати кохання. Вогонь пристрасті переповнює вас одночасно з наївним трепетом та приємним хвилюванням. Сходіть на побачення або приділіть час своїй другій половинці.

Космічна порада: настав час подумати про романтику, справжнє кохання десь поруч.

♏ Скорпіон

Придивіться до своїх вух, чи не болять вони від величезної кількості локшини, що на них повісили? Вас явно хтось обводить навколо пальця, і поки що лукава процедура проходить успішно. Зверніть увагу на оточення, хто явно веде нечесну гру.

Космічна порада: не втрачайте пильності, поряд із вами є зрадники.

♐ Стрілець

Стрільцям сьогодні казково щастить. Виникає відчуття, ніби саме Сонце світить лише вам. Дивовижний день для дорогих покупок, починання нових справ, ділових зустрічей та здійснення вигідних угод. Не кожен день можна бути таким щасливим, використовуйте цю можливість правильно.

Космічна порада: не проґавте свій шанс, фортуна повернулася до вас обличчям.

♑ Козеріг

Скоро Козеріг нічим не відрізнятиметься від бездушних роботів. Ви зовсім не шкодуєте себе, все більше заглиблюючись у рутину. Час покінчити з цим і повністю абстрагуватися від роботи. Приділіть час дозвілля і дозвольте собі розслабитися.

Космічна порада: час знайти час для відпочинку.

♒ Водолій

В останні дні Водолії дуже багато витають у хмарах. Далі мрій справа не доходить. Хіба можна здійснити свої мрії, нічого не роблячи? Можливо, зараз не зовсім вдалий час, проте це не виправдовує вашу бездіяльність. Візьміть себе в руки та поставте чітку мету.

Космічна порада: не будуйте хибних надій, просто чекайте свого часу.

♊ Риби

Прокрастинація захопила вас із головою. Ви відчуваєте апатію, байдужість і не можете впоратися з ними. Однак настав час виходити з цього стану. Достатньо лише подумати про справді значущі речі. Згадайте про друзів та сім’ю, подивіться на оточення з іншого боку. Вам потрібно за щось зачепитися.

Космічна порада: припиніть лінуватися, життя проходить повз вас.