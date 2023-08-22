Сховати доходи не вийде: українців попередили про неминучий початок перевірок

Подальше збереження мораторію на перевірки бізнесу для більшості підприємств може призвести до проблем у майбутніх переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це свідчить про те, що відновлення перевірок може бути неминучим.

Внесена в останню хвилину поправка до законодавства щодо відновлення довоєнних податків та перевірок бізнесу, ймовірно, призведе до посилення нагляду з боку МВФ. Ярослав Железняк, перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради, зазначив, що Україна не виконала відповідний структурний маяк через цю зміну, спираючись на інформацію зі своїх джерел.

Железняк підкреслив: “Через несподівану зміну формулювань у законодавстві, яка не була попередньо обговорена з МВФ, вони не визнають, що ми виконали структурний маяк, особливо щодо обмежень на проведення перевірок”. Основним питанням, яке зараз стоїть на порядку денному, є рішення про продовження мораторію для значної частини бізнесу. Наразі податкові перевірки проходитимуть лише гральні заклади, фінансові компанії та підприємства, що працюють з підакцизними товарами. Початковий план передбачав відновлення перевірок переважно для великих корпорацій.

Железняк стверджує, що ця зміна відбулася після обговорень в Офісі президента, де заступник голови Ростислав Шурма запропонував поправку, незважаючи на застереження Міністерства фінансів. Депутат попереджає, що тепер це ускладнить діалог з МВФ. “Я очікую, що МВФ тепер буде інтенсивно контролювати відновлення перевірок. Обійти цей контроль буде неможливо, що створить реальні ризики для бізнесу”, – прокоментував Железняк.

Нагадаємо, що 30 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект № 8401, який скасовує 2% єдиного податку та запроваджує мораторій на перевірки бізнесу. Згодом Державна податкова служба оприлюднила план документальних перевірок на 2023 рік, який охоплює майже 1 300 компаній.