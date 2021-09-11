Складено ТОП 9 кращих телефонів до 6 тисяч гривень в 2021 році

Варто вибрати будь-який магазин комп’ютерної та мобільної техніки, як перед очима виникають сотні моделей в різних цінових рамках. Недосвідчені покупці дотримуються правила «дорожче – краще». Але це не завжди так, адже іноді доводиться переплачувати за бренд або «зайві» функції, наприклад, NFC. Ви здивуєтеся, але кращі телефони в 2021 році не обов’язково повинні коштувати п’ятизначні суми, а цілком уміщаються в ціновий сегмент від 5 до 6 тисяч гривень.





На що звернути увагу при виборі смартфона до 6000 грн

При виборі смартфона не забувайте, що це вже не проста «звонилка», а повноцінний пристрій для роботи і відпочинку. Він має виконувати свої завдання швидко, а працювати, навпаки, довго. Тому при виборі рекомендуємо звертати увагу на певні параметри.

Процесор

Він бере на себе велику частку обчислень. В топі ми будемо вказувати результати тестів продуктивності для процесора кожної моделі. Чим більше балів, тим вища продуктивність і FPS в іграх (також залежить від GPU). На сьогоднішній день провідними виробниками процесорів вважаються Mediatek, Qualcomm, HiSilicon.

Коли не зовсім зрозуміло, який процесор потрібен, то орієнтуйтеся на результати бенчмарку AnTuTu. Якщо бал менше 90000, то на ігри розраховувати не варто, навіть месенджери іноді будуть зависати. Бал до 180000 – це показник телефону, який справляється з простими іграми, але шутери не потягне. Процесори з оцінкою від 200000 папуг справляються з 90% завдань користувачів.

Оперативна пам’ять

ОЗП, як і процесор, відповідає за продуктивність. Чим більше оперативної пам’яті в пристрої, тим більше процесів можуть працювати одночасно. У нашому топі більшість телефонів має від 4 до 6 ГБ ОЗП. Цього цілком достатньо, якщо користувач не збирається запускати одночасно кілька ігор.

Вбудована пам’ять

Додатки, ігри і призначені для користувача файли займають певне місце на пристрої. Якщо ви любите заповнювати телефон іграшками і додатками, то рекомендуємо вибирати телефон з об’ємом ПЗП не менш 64 ГБ.

Однак всі файли, якими ви не користуєтеся краще тримати на карті пам’яті. Вона легко витягується і може підключатися до інших смартфонам або навіть комп’ютерів, якщо є відповідний перехідник. Кожен телефон має обмеження на обсяг карти пам’яті, варто враховувати це при покупці.

Акумулятор

Тривалість роботи пристрою без підзарядки називається автономністю. Автономність кожного смартфона залежить від ємності акумулятора і споживання енергії системою. Ємність батареї вимірюється в мегамперах в годину (мАг), більше – краще.

Акумулятори з високою ємністю довго заряджаються від звичайних п’ятивольтних зарядок, сила струму яких досягає 2.5 Ампера. Для таких випадків використовуються телефони з підтримкою швидкої зарядки. Технології швидкої зарядки відрізняються між собою величиною напруги (Вт). Зростання напруги не збільшує шанси спалити акумулятор, а регулювання поповнення відбувається ще на рівні блоку живлення.

Камера

Якщо раніше був тільки один фронтальний і один задній об’єктив, то зараз їх кількість зросла в кілька разів. При виборі варто звернути увагу на кількість мегапікселів, ширину діафрагми і діагональ матриці. Ідеальна камера не повинна відрізнятися занадто великою кількістю мегапікселів. Зайва кількість тільки зашкодить.

При виборі камери з гарною якістю зйомки зверніть увагу на діафрагму, яка записується в форматі f / x. Чим менше x, тим чіткішими виходять фотографії. Сучасні телефони йдуть з вбудованими ультрашироким і макро-об’єктивами. Взагалі, камера – це окрема тема, про яку не розповісти в двох абзацах. Щоб не вивчати все це, рекомендуємо знайти огляди вподобаного смартфона, а після подивитися приклади зроблених фотографій.

Екран

Вони відрізняються за матеріалом скла, щільністю пікселів, яскравістю, частій зміні складу кадрів та роздільній здатності. Перераховані параметри (крім матеріалу) мають числове значення, чим воно вище – тим краще. Однак іноді бувають «зайві» пікселі або надмірна частота. Вони або тільки псують передачу картинки, або споживають більше енергії. Наприклад, оптимальною щільністю пікселів вважається 390-400 ppi, а діагональ екрану вище 6.5 дюйма зовсім не поміститься в кишеню.

Інше

У телефонах завжди є додаткові особливості. Найпопулярніші з них:

NFC – модуль для оплати телефоном;

наявність 3.5 mm входу, до якого підключаються навушники;

роз’єм для зарядки: type-c (сучасний) або microUSB (застарілий);

сканер відбитка пальця – модуль для розблокування без введення пароля.

Все це відіграє другорядну роль, але і такі дані не варто випускати з виду при виборі смартфона.

Рейтинг кращих смартфонів 2021 року до 6000 гривень

Ми відбирали пристрої, які дійсно відповідають всім вимогам вище, а не просто поступаються в ціні. Всі учасники топу розташовані незалежно від їх переваг один перед одним. Тобто ми не дотримуємося рейтингової системи, в якій один телефон в списку вище іншого.

Honor 9X 128 / 4GB

Модель з приємним дизайном, безмежним екраном з діагоналлю 6.59 дюйма, 128 ГБ внутрішньої пам’яті та трохи «кусючою» ціною. За вартістю пристрій займає друге місце серед телефонів рейтингу. Відносно висока вартість виправдовується широким яскравим дисплеєм і великою кількістю ПЗП. За продуктивність тут відповідає процесор HiSilicon Kirin 710F в зв’язці 4 ГБ ОЗП. Не найбільш бюджетна версія, але і на надвисоку продуктивність сподіватися не варто.

Телефон відрізняється від інших моделей наявністю висувної камери. Пристрій також підтримує безконтактну оплату, адже під корпусом встановлений NFC модуль. Правда, екран і велика кількість модулів призвели до збільшення ваги до 197 грам. В цілому, відповідність ціни і якості цілком вдале.

переваги:

багато пам’яті;

непогана камера;

приємний дизайн.

недоліки:

продуктивність процесора – 172 127 балів;

середня автономність – 4000 мАг.

Huawei Y8P

Одна з найдешевших моделей в топі, а ще вона найлегша. Вага пристрою всього 163 грами. Дизайн корпусу простий, всі три камери розташовуються в одному кутку. Основний об’єктив має 48 МП і діафрагму f / 1.8. Для такої бюджетної моделі – це межа мрій. Є ультраширокий об’єктив. Як не дивно, але продуктивність ледь поступається смартфону вище. Досягається це завдяки Kirin 710F в зв’язці з 4 ГБ оперативної пам’яті.

Параметри екрану приємно здивували. Діагональ 6.3 дюйма, а щільність пікселів – цілих 418 ppi. Це більше, ніж потрібно. Яскравий екран позначається на акумуляторі, автономність якого значно нижче. Приємно здивували 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Несподівано було побачити їх за таку ціну.

переваги:

обсяг пам’яті;

хороша камера;

продуктивність – 165 111 балів.

недоліки:

низька автономність.

Huawei P smart 2021

Телефон відмінний, але почнемо з неприємних, на нашу думку, нюансів. По-перше, діагональ екрану складає 6.67 дюйма. Для таких розмірів звичайної кишені буде мало. Крім розміру, кишеня має бути міцною, адже вага пристрою досягає 206 грам. Ще розчарувала відсутність Google Play сервісів. Це пов’язано з конфліктом між Google і Huawei. На цьому причіпки закінчуються, адже в іншому смартфон повністю відповідає своїй ціні.

Під корпусом захований процесор Hisilicon Kirin 710A і 4 ГБ оперативної пам’яті. Звичайно, AnTuTu процесору видав всього сто сімдесят одну тисячу чотириста дев’яносто один бал, зате geekbench бенчмарк, який перевіряє пристрій на природні навантаження, оцінив пристрій в 5867 очок. Це в 4 рази більше, ніж у інших моделей в списку. Слабкий по AnTuTu і сильний за geekbench – що це значить? Такий процесор погано справляється з іграми, зате відмінно виконує всі інші функції.

переваги:

висока продуктивність;

ємність батареї – 5000 мАг (для такого телефону це немало);

підтримка швидкої зарядки на 22.5 Вт.

недоліки:

великий розмір;

важкуватий.

Samsung Galaxy A31 64GB

Єдиний телефон від некитайського виробника. Смартфони серії A завжди йшли за «народними» цінами. Подив викликало розташування камер на задній панелі. Втім, це ні на що не впливає. Якість зйомки середня, адже основний об’єктив використовує діафрагму f / 2, а тому всі фотки трохи темнуваті.

Варто відзначити автономність, яка досягається акумулятором на 5000 мАг. Цього вистачає на 33 години в режимі розмови. Внутрішня пам’ять всього 64 ГБ. Але, так як телефон не позиціонує себе в якості ігрового, то і заповнити іграшками цей простір не вийде. Продуктивність трохи підводить, адже пристрій працює на бюджетному Mediatek MT6768 Helio P65 і 4 ГБ оперативної пам’яті.

переваги:

автономність;

яскравий екран;

великий дисплей.

недоліки:

слабка камера;

мало ПЗП.

Honor 30i

Мінімалістичний дизайн, приємний на дотик, легкий – ось три головні особливості цієї моделі. З технічної точки зору не сильно відрізняється від моделей вище. Під корпусом захований процесор HiSilicon Kirin 710F. Пам’яті в пристрої достатньо, 4 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ внутрішньої. Діагональ екрану 6.3 дюйма. Не знаємо, як для інших, але особистий досвід говорить, що це ідеальний розмір. У пристрою порадувала автономність. Телефон працює до 499 годин в режимі очікування.

переваги:

автономність акумулятора на 4000 мАг;

приємний дизайн;

відповідність ціни і якості.

недоліки:

відсутність Google сервісів.

Xiaomi Redmi Note 10 64GB

На відміну від моделей вище, процесор на цій моделі не з бюджетників. Йдеться про Qualcomm Snapdragon 678, який видає 265 112 бали в AnTuTu. Окремо можна похвалити якість фотографій. Основний об’єктив з роздільною здатністю 48 МП і діафрагмою F / 1.79. Це дуже високі показники, а тому фотки виходять чіткими і яскравими. До слова, смартфон оснащений ступенем захисту IP53. Щоб не робити занадто дорогий телефон, компанія змушена урізати пам’ять до 64 ГБ.

переваги:

ціна;

якість фотографій;

висока продуктивність.

недоліки:

не помічено.

Realme Narzo 30 5G

Вкрай цікавий дизайн корпусу виділяє пристрій серед конкурентів. Але більше нас здивувала підтримка 5G протоколу зв’язку. Це відносно нова розробка, яку несподівано було побачити на бюджетному телефоні. Результати тестів продуктивності схожі з Redmi Note 10. На пристрої, до слова, вже з заводу стоїть Android 11. У спробах знайти мінуси помічені деякі глюки, які проявляються рідко, та й зникають швидко.

переваги:

ціна;

продуктивність;

новий Android.

недоліки:

не оптимізована ОС.

Xiaomi Redmi 9T 128 / 4GB NFC

Літера «T» в кінці означає підтримку швидкої зарядки на 18 Вт. Цього вистачить, щоб заряджати акумулятор на 6000 мАг. Автономність, до слова, теж вражає. Пристрій здатний працювати в режимі очікування до 695 годин. Компанія встановила бюджетний процесор Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 в зв’язці з 4 ГБ ОЗП.

переваги:

підтримка швидкої зарядки;

автономність;

оптимізована ОС.

недоліки:

не помічено.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB

Для екрану використовується Gorilla Glass v5. Несподівано було побачити це міцне скло в категорії бюджетних телефонів. Продуктивність зашкалює, 283127 балів по AnTuTu. Досягається це завдяки 6 ГБ ОЗП і процесору Mediatek Helio G90T.

Найдивовижніше, що всередині встановлено рідинне охолодження. Настав час, коли «водянка» стала встановлюватися не тільки в комп’ютерах.