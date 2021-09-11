Xiaomi заблокувала свої телефони в Криму

Виробник смартфонів Xiaomi заблокував свої апарати в деяких країнах світу, які потрапили під санкції. Зокрема, обмеження торкнулися Куби, Ірану, Сирії, Північної Кореї, Судану, а також окупованого Криму.





За даними XDA-developers , починаючи з вересня покупці гаджетів Xiaomi стикаються з тим, що на екрані можна побачити лише повідомлення про те, що політика компанії не дозволяє реалізацію даного продукту на цій території.

Обмеження не торкнулися тих пристроїв, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені в Крим. Крім того, частина користувачів змогла уникнути блокування після перепрошивки операційних систем.