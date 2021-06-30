Windows 11 встановили на смартфон

Windows 11 вдалося встановити на смартфон. Про це в своєму Twitter повідомив розробник Гюстав Монсі (Gustave Monce).





Монсі заявив, що інсталював операційну систему нового покоління на смартфон Lumia 950 XL – застарілий телефон виробництва Microsoft . За словами фахівця, ОС працює без використання протоколу віддаленого робочого столу (RDP), однак архітектура ARMv8.0 накладає деякі обмеження на використання такого пристрою.

Судячи з фотографій девайса, дизайн ОС адаптований під габарити і екран пристрою. Також Монсі продемонстрував скріншоти налаштувань телефону з двома сім-картами. Таким чином, встановлена ​​Windows 11 дозволяє користуватися базовими функціями девайса – наприклад, здійснювати дзвінки.

Раніше операційна система від Microsoft була представлена, в тому числі, на смартфонах. Підтримка останньої версії Windows 10 Mobile закінчилася 10 грудня 2019 року. Lumia 950 XL був представлений в листопаді 2015 року.